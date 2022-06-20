Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 21 червня в день літнього солнцестояння

Сьогодні, 21 червня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 21 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

21 червня 2022 – 118 день повномасштабної війни в Україні.

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За православним календарем 21 червня – День пам’яті великомученика Феодора Стратилата.

Яке сьогодні свято 21 червня?

21 червня 2022 року – день літнього сонцестояння. Це найдовший день у році, тож можете сміливо планувати багато важливих справ – все встигнете!

Цей день варто розпочати з йоги. По-перше, тому що 21 червня – Міжнародний день йоги, а по-друге, у день літнього сонцестояння, вітаючи сонце з самого ранку, ви привернете у своє життя удачу та радість.

21 червня також відзначають Міжнародний день скейтбордингу, Всесвітній день гуманізму та День неквапливості. Тож поспішати сьогодні точно не варто!

А ще сьогодні – День селфі, тож, якщо ви давно не робили подібні знімки, саме час.

День ангела 21 червня (іменини 21 червня)

За церковним православним календарем сьогодні 21 червня іменини у Афра, Василя, Єфрема, Зосима, Іона, Костянтина, Маркіна, Меланії, Навкратія, Нікандра, Павла, Федора, Феодосія та Феофана.

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Події у світі 21 червня

21 червня 1501 року між Великим князівством Литовським і Лівонським орденом було укладено Венденський договір.

21 червня 1633 року Галілео Галілей був ув’язнений у палаці інквізиції.

21 червня 1804 року Смітсон Теннант представив звіт Лондонському королівському товариству про відкриття двох нових металів: іридію та осмію.

21 червня 1851 року було проведено Безсмертну партію шахів.

21 червня 1893 року на виставці в Чикаго з’явилося перше колесо огляду.

21 червня 1913 року вперше жінка зробила стрибок із парашутом з аероплана.

21 червня 1975 року на екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга «Щелепи».

21 червня 2004 року перший у світі приватний керований космічний корабель SpaceShipOne вперше вийшов у космос.

Що можна робити 21 червня 2022 року в день літнього сонцестояння

21 червня рекомендують збирати листя папороті. Вважається, що вони мають магічну силу. Щоб привабити удачу, можна засушити кілька листочків і завжди носити їх із собою.

Щоб відпустити образи та негатив, 21 червня зберіть вінок із трав та польових квітів та спустіть його на воду. У центр поставте запалену свічку – такий обряд допоможе вам позбавити всього поганого.

21 червня можна вмитися ранковою росою – це, за повір’ями, зміцнить ваше здоров’я.

Вечір 21 червня чудово підходить для ворожіння. Особливо для ворожіння на нареченого.

Додайте цього дня у свій образ жовтий одяг або аксесуари, які асоціюватимуться із сонцем та світлом.

Що не можна робити 21 червня у день літнього сонцестояння

Цього дня не можна лаятися та з’ясовувати стосунки з близькими людьми.

Не можна злитися та показувати агресію. 21 червня всі негативні емоції краще тримати у собі.

21 червня також не варто залишатися одному, краще заплануйте зустрічі з друзями та рідними.

21 червня в день літнього сонцестояння 2022 року не можна купатися, водяний може затягти на дно!

Якщо 21 червня почуєте, як співає цвіркун, загадуйте бажання, воно обов’язково здійсниться!

Фото: IStock