Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 травня

Сьогодні, 13 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 13 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 13 травня

13 травня у світі святкують Всесвітній день коктейлю. У нас, до речі, є кілька незвичайних рецептів смачних коктейлів на будь який смак

13 травня також – День кульбаби, тому якщо ви давно збиралися, як у дитинстві, сплести собі сонячний жовтий вінок, сьогодні саме час! А ще можна приготувати варення з кульбаб за простим рецептом: швидко та смачно!

2022 року на 13 травня також припадає Міжнародний день скептиків. Це плаваюча дата, зазвичай це свято відзначають у п’ятницю 13-го.

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А ще сьогодні, 13 травня, гурмани святкують Міжнародний день хумусу.

Події у світі 13 травня

В 1501 13 травня Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, в ході якого і з’ясував, що Колумб відкрив новий континент.

1777 року 13 травня відкрилася знаменита університетська бібліотека у Відні.

В цей день в 1830 Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії і оголосив себе незалежною республікою.

У 1918 13 травня США були надруковані поштові марки з перевернутим зображенням літака, що стали колекційною рідкістю.

А 1927 року 13 травня у Києві було створено футбольний клуб «Динамо Київ».

Цього дня також у 1991 році корпорація Apple випустила у продаж «Macintosh System 7.0».

Що робити 13 травня?

За православним календарем 13 травня – День пошани одного з 12-ти апостолів Якова Зеведеєва. У народі це свято називають Яків Теплий. Цього святого вважають наставником та захисником усіх мандрівників, тож 13 травня підходить для того, щоб трохи помріяти та спланувати майбутні поїздки. А ось вирушати у далеку дорогу цього дня не рекомендується.

Цього дня Якова Теплого прийнято купатися або вмиватися талою березневою водою, яку заготовляли на початку весни. Вважалося, що це захистить від застуди та інших хвороб.

Що не можна робити 13 травня?

13 травня не можна кривдити тварин. Втім, робити цього не можна будь-якого іншого дня, але вважається, що 13 травня це може призвести до тварин хвороби, а для господарів – до невдачі.

13 травня не можна свататися – до невдалого шлюбу.

Саме 13 травня за православним календарем ставав на паузу весільний сезон. У народі кажуть, що ті, хто одружиться у травні, все життя будуть “маятися”.

До речі, будьте сьогодні уважними до своїх снів. Вважається, що сни, які ви побачите в ніч з 12 на 13 травня, збудуться протягом найближчих 9 днів.

За повір’ями, за ранковою погодою 13 травня можна було спрогнозувати, яке буде літо: якщо сонячно та ясно, літо обіцяє бути спекотним. Також теплий день 13 травня знаменував добрий урожай влітку.