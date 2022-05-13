Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 травня

Сьогодні, 13 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 13 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
13 травня у світі святкують Всесвітній день коктейлю. У нас, до речі, є кілька незвичайних рецептів смачних коктейлів на будь який смак
13 травня також – День кульбаби, тому якщо ви давно збиралися, як у дитинстві, сплести собі сонячний жовтий вінок, сьогодні саме час! А ще можна приготувати варення з кульбаб за простим рецептом: швидко та смачно!
2022 року на 13 травня також припадає Міжнародний день скептиків. Це плаваюча дата, зазвичай це свято відзначають у п’ятницю 13-го.
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А ще сьогодні, 13 травня, гурмани святкують Міжнародний день хумусу.
За православним календарем 13 травня – День пошани одного з 12-ти апостолів Якова Зеведеєва. У народі це свято називають Яків Теплий. Цього святого вважають наставником та захисником усіх мандрівників, тож 13 травня підходить для того, щоб трохи помріяти та спланувати майбутні поїздки. А ось вирушати у далеку дорогу цього дня не рекомендується.
Цього дня Якова Теплого прийнято купатися або вмиватися талою березневою водою, яку заготовляли на початку весни. Вважалося, що це захистить від застуди та інших хвороб.
Саме 13 травня за православним календарем ставав на паузу весільний сезон. У народі кажуть, що ті, хто одружиться у травні, все життя будуть “маятися”.
До речі, будьте сьогодні уважними до своїх снів. Вважається, що сни, які ви побачите в ніч з 12 на 13 травня, збудуться протягом найближчих 9 днів.
За повір’ями, за ранковою погодою 13 травня можна було спрогнозувати, яке буде літо: якщо сонячно та ясно, літо обіцяє бути спекотним. Також теплий день 13 травня знаменував добрий урожай влітку.