Пробувала колись варення з кульбаб? Так, це незвично, але смачно і корисно. І найголовніше – легко робиться. Хочеш здивувати близьких незвичайним десертом – читай покроковий рецепт варення з кульбаб.

Для приготування варення з кульбаб тобі знадобиться:

370-400 шт. кульбаб

2 склянки води

7 склянок цукру

Відразу варто наголосити, що збирати кульбаби найліпше опівдні в екологічно чистих місцях подалі від автомобільних доріг, фабрик і заводів.

Коли в тебе буде достатня кількість рослинок, передусім треба обрізати їм стеблинки – вони для варення не підходять.

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Квітки промий, після чого залий їх двома склянками холодної води й переварюй протягом двох хвилин. Далі застели друшляк марлею і злий лишню воду . До отриманого відвару додай цукор, постав на вогонь і доведи до кипіння. Варити треба впродовж семи хвилин від миті закипання. Післе чого розлий варення у чисті банки й закрий кришками.

Існує і складніший процес приготування: квітки вимочують у холодній воді добу, після чого їх заливають півлітрою води й кип’ятять протягом п’ятнадцати хвилин.

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Коли процес переварювання добігає кінця, треба додати один-два порізаних лимони разом із цедрою й дати відварові настоятися добу. Відтак відвар проціди, відділи лимони і квітки. До отриманої суміші додай 1-1,5 кг цукру й вари варення доти, доки воно набере кольору та в’язкості меду! Готово!

Смачного!

Фото IStock