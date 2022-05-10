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Пробувала колись варення з кульбаб? Так, це незвично, але смачно і корисно. І найголовніше – легко робиться. Хочеш здивувати близьких незвичайним десертом – читай покроковий рецепт варення з кульбаб.
Відразу варто наголосити, що збирати кульбаби найліпше опівдні в екологічно чистих місцях подалі від автомобільних доріг, фабрик і заводів.
Коли в тебе буде достатня кількість рослинок, передусім треба обрізати їм стеблинки – вони для варення не підходять.
Рецепт крем-супу з зеленого горошку
Існує і складніший процес приготування: квітки вимочують у холодній воді добу, після чого їх заливають півлітрою води й кип’ятять протягом п’ятнадцати хвилин.
Рецепт профітролей, які завжди виходять
Коли процес переварювання добігає кінця, треба додати один-два порізаних лимони разом із цедрою й дати відварові настоятися добу. Відтак відвар проціди, відділи лимони і квітки. До отриманої суміші додай 1-1,5 кг цукру й вари варення доти, доки воно набере кольору та в’язкості меду! Готово!
Смачного!
Фото IStock