Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 9 травня

Сьогодні, 9 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 9 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Православні 9 травня відзначають день пам’яті Священномученика Василя, єпископа Амасійського – день поминання померлих воїнів та День Глафіри Амасійської.

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Також православні відзначають 9 травня день вшанування пам’яті єпископа Амасійського, Святого Стефана, єпископа Великопермського, Преподобного Іоанніка Девиченського.

9 травня відзначають День вуличних музикантів.

Події 9 травня у світі

Цього дня, 9 травня 1911 року, була проведена перша у світі телепередача. У 1913 році 9 травня На екрани Франції вийшов фільм “Фантомас” – перша в довгому ряду екранізація пригод зловісного злочинця.

Цього ж року 9 травня відбувся перший політ гідроплану С-10 «Гідро» Ігоря Сікорського. 1936 року 9 травня Беніто Муссоліні оголосив про приєднання Ефіопії до Італії. У 1962 році 9 травня відбувся перший політ у США вертольоту-крану S-64 І. І. Сікорського.

У цей день зазвичай замовляли спеціальним чином горох, щоби рік був урожайним. Також прийнято 9 травня готувати страви з гороху – гороховий суп, горохову кашу.

Що не можна робити 9 травня?

Цього дня 9 травня не можна стригтися.

За повір’ями, якщо 9 травня буде ясне небо, чекайте на великий урожай овочів.

Побачити, як 9 травня ластівки в’ють гніздо до успіху.

Фото: IStock