Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 8 травня

Сьогодні, 8 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 8 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Православні сьогодні, 8 травня, відзначають день пам’яті апостола та євангеліста Марка (День Марка-ключника, Марків день) та день пам’яті пам’яті преподобного Сильвестра Обнорського.

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8 травня у всьому світі відзначається День матері. Щорічно це свято святкують у другу неділю травня, у 2022 році – 8 травня.

Коли День матері в Україні? Історія і дата святкування

8 травня Україна разом зі світом відзначає День пам’яті та примирення.

Дата 8 травня стала офіційно пам’ятним днем ​​в Україні ще 2015 року. На честь 70-х роковин перемоги над нацизмом в Європі в Україні відзначають Дні пам’яті та примирення, як данину пам’яті всім жертвам Другої світової війни. Відповідне розпорядження підписав у березні 2015 року Петро Порошенко.

Також у цей день у світі святкують Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Події 8 травня у світі

У цей день, 8 травня 1886 вперше було вироблено Coca-cola, напій, створений доктором Джоном Пембертоном. 8 травня 1903 року здійснив свій перший політ на 37 км перший справжній дирижабль «Лебоді». 8 травня 1970 року вийшов диск “Let It Be” гурту The Beatles.

Що можна робити 8 травня?

8 травня прийнято прибирати вдома: мити підлогу, протирати меблі. Раніше господині це робили за допомогою відвару кропиви, оскільки, за повір’ями, ця рослина відганяє злих духів. Нерідко букетик з кропиви навіть вішали над входом у будинок, як оберіг.

8 травня – вдалий день для ворожіння.

Що не можна робити 8 травня?

8 травня не можна лаяти із близькими, навпаки рекомендується провести весь день із сім’єю.

8 травня також не можна вживати алкоголь, може негативно вплинути на здоров’я в майбутньому.

8 травня не можна проливати воду на землю.

8 травня не можна закоханим коштувати далекосяжні плани на майбутнє.

Зазвичай до Маркова дня 8 травня повертаються співчі птахи після зимівлі.

Є прикмета: якщо 8 травня буде дощ, буде хороший урожай. Якщо 8 травня буде яскравим та сонячним – літо буде спекотним.

Об’єднує хороший урожай і ясне, зоряне небо цього вечора.

Вважається, що сон, побачений 8 травня, здійсниться за 8 років. І приємне повір’я: якщо 8 травня побалувати себе покупками, гроші потечуть рікою!