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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 7 травня

свято 7 травня

Сьогодні, 7 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 7 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Православні 7 травня відзначають день пам’яті мучеників Сави Стратилата та з ним 70 воїнів, а також день преподобного Хоми юродивого.

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свято 7 травня

Щорічно з 1945 року 7 травня відзначається Міжнародний день радіо – професійне свято працівників галузей зв’язку, радіоаматорів та радіожурналістів.

У народі 7 травня відзначається день Євсея. На той час закінчували сіяти овес.

Події 7 травня в історії

У цей день 7 травня 1875 року відбулося підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови поступалися росією Японії в обмін на острів Сахалін. 7 травня 1945 року в Реймсі було підписано акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. У 1997 році в цей день на кінофестивалі в Каннах пройшла прем’єра фільму Люка Бессона «П’ятий елемент».

що можна і не можна робити 7 травня

Що не можна робити 7 травня?

  • Якщо 7 травня йде дощ, не радять працювати на полях та на городах – виросте багато бур’янів
  • 7 травня не можна з’ясувати стосунки в сім’ї та на роботі
  • 7 травня не рекомендується збирати цілющі трави – вони не збережуть свої лікарські властивості

Вважається, що народжені 7 травня наділені міцним здоров’ям і мають сильний характер.

Якщо 7 травня ви побачите золотий захід сонця, знайте – найближчими днями з опадів бути не повинно, якщо вірити народним прикметам.

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