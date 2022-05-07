Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 7 травня

Сьогодні, 7 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 7 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Православні 7 травня відзначають день пам’яті мучеників Сави Стратилата та з ним 70 воїнів, а також день преподобного Хоми юродивого.
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Щорічно з 1945 року 7 травня відзначається Міжнародний день радіо – професійне свято працівників галузей зв’язку, радіоаматорів та радіожурналістів.
У народі 7 травня відзначається день Євсея. На той час закінчували сіяти овес.
У цей день 7 травня 1875 року відбулося підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови поступалися росією Японії в обмін на острів Сахалін. 7 травня 1945 року в Реймсі було підписано акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. У 1997 році в цей день на кінофестивалі в Каннах пройшла прем’єра фільму Люка Бессона «П’ятий елемент».
Вважається, що народжені 7 травня наділені міцним здоров’ям і мають сильний характер.
Якщо 7 травня ви побачите золотий захід сонця, знайте – найближчими днями з опадів бути не повинно, якщо вірити народним прикметам.