Великдень 2022 – що покласти у великодній кошик цього року: паска, крашанки та вино. А що ще?
Коли католицький Великдень і в чому відмінність із православним
Святити чи не святити? Це питання турбує всіх, хто збирається іти до церкви на свято Великодня, яке цього року відзначатимемо 24 квітня. Збирати великодній кошик потрібно правильно, адже деякі продукти освячувати треба обов’язково, а деякі – взагалі брати не рекомендують.
Великий піст 2022: скільки триває, що можна та не можна їсти
З великоднім кошиком віряни приходять до церкви у Велику суботу. Саме тоді починаються богослужіння, що святкують Воскресіння Христа. Після літургії, що триває всю ніч із суботи на неділю, близько четвертої години ранку священнослужителі проводять великодню хресну ходу. І лише після цього вони святять паски і великодні кошики.
Великдень 2022: кіно, яке варто подивитися перед святом
Великдень 2022: що покласти у великодній кошик
Тож, у стандартному великодньому кошику мають бути:
Пам’ятайте, що освячену їжу не можна викидати. Її потрібно з’їсти за святковим сніданком та поділитися з родичами і сусідами.
Фото: IStock