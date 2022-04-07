Благовіщення 2022: дата святкування та що не можна робити у цей день

Благовіщення – це церковне свято, дата святкування якого у 2022 році – 7 квітня. І щоб у вас більше не виникало питання, коли Благовіщення – кожного року ця дата одна й та сама. У цього свята багато традицій, певних обмежень та досить суворих заборон. Що можна роботи, а чого – не можна робити у день Благовіщення 2022, а також про традиції свята читайте в матеріалі

Благовіщення 2022: Історія свята

Назва свята «Благовіщення» розшифровується як «блага звістка». Свято Благовіщення (Урочистість Благовіщення, Благовіщення Пресвятої Богородиці), згадує візит архангела Гавриїла до Діви Марії у Назареті, під час якого він повідомив їй, що вона буде матір’ю Ісуса Христа, Сина Божого. Через 9 місяців Ісус народився. У православному християнстві, оскільки воно сповіщає про втілення Христа, воно зараховується до одного з восьми великих свят Господнього.

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Благовіщення 2022: Традиції

Головна традиція Благовіщання, звісно – це всеношна (всенічне бдіння) у храмі. Богослужіння починається ввечері і триває до самого ранку. А вранці на згадку про благу вість священики випускають в небо білих голубів. Цей ритуал символізує свободу, дану Господом всім людям.

Особлива традиція — пекти й освячувати проскури (білий хлібець особливої форми, що використовується в православному богослужінні). Їх несуть до церкви, а потім їдять усією родиною натщесерце

Ще одна традиція Благовіщення – прикрашати будинки живими квітами. Переважно для цього обирають білі лілії, які символізують непорочність Діви Марії.

У Благовіщення у храмах освячують воду. Вважається, що освячена в цей день вода набуває особливих лікувальних властивостей і здатна здолати будь-яку хворобу.

Також у цей день 7 квітня незаміжні дівчата біля храмів танцюють перший весняний хоровод – «кривий танець».

Благовіщення 2022: Що не можна робити в цей день

У день Благовіщення заборонено поратись по господарству та робити «брудну» роботу: прати, мити посуд, прибирати, замітати, навіть пилососити

У день Благовіщення не можна позичати та давати в борг, так можна «винести вдачу» з дому

У день Благовіщення не можна шити і в’язати

У день Благовіщення Пресвятої Богородиці не можна готувати аж до самого вечора, тому краще приготувати світкові страви заздалегідь

У день Благовіщення не можна стригтися, фарбувати волосся та робити складні укладки. Достатньо просто розчесати волосся

У свято Благовіщення не можна одягати нові речі. Однак важливо в цей день вдягтися чисто та охайно

У день Благовіщення не можна сваритись і кричати

Благовіщення 2022: Що можна робити в цей день

На Благовіщення тим, хто дотримується поста, можна їсти рибні страви, вживати в їжу оливкову олію і навіть випити трохи вина

Вважається, якщо жінца в день Благовіщення 40 разів назве свого чоловіка «милий», то весь наступний рік в родині пануватиме мир та злагода

В цей день потрібно бути дуже ввічливим та люб’язним з близькими людьми. За повір’ям, яка атмосфера буде в домі цього дня, така і протримається протягом наступного року.

За народними прикметами кажуть, що яка погода буде на Благовіщення, така буде і на Великдень.

Гарним знаком в Благовіщення вважається побачити білого птаха – на щастя!