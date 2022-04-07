Благовіщення 2022: дата святкування та що не можна робити у цей день

Благовіщення – це церковне свято, дата святкування якого у 2022 році – 7 квітня. І щоб у вас більше не виникало питання, коли Благовіщення – кожного року ця дата одна й та сама. У цього свята багато традицій, певних обмежень та досить суворих заборон. Що можна роботи, а чого – не можна робити у день Благовіщення 2022, а також про традиції свята читайте в матеріалі
Назва свята «Благовіщення» розшифровується як «блага звістка». Свято Благовіщення (Урочистість Благовіщення, Благовіщення Пресвятої Богородиці), згадує візит архангела Гавриїла до Діви Марії у Назареті, під час якого він повідомив їй, що вона буде матір’ю Ісуса Христа, Сина Божого. Через 9 місяців Ісус народився. У православному християнстві, оскільки воно сповіщає про втілення Христа, воно зараховується до одного з восьми великих свят Господнього.
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Головна традиція Благовіщання, звісно – це всеношна (всенічне бдіння) у храмі. Богослужіння починається ввечері і триває до самого ранку. А вранці на згадку про благу вість священики випускають в небо білих голубів. Цей ритуал символізує свободу, дану Господом всім людям.
Особлива традиція — пекти й освячувати проскури (білий хлібець особливої форми, що використовується в православному богослужінні). Їх несуть до церкви, а потім їдять усією родиною натщесерце
Ще одна традиція Благовіщення – прикрашати будинки живими квітами. Переважно для цього обирають білі лілії, які символізують непорочність Діви Марії.
У Благовіщення у храмах освячують воду. Вважається, що освячена в цей день вода набуває особливих лікувальних властивостей і здатна здолати будь-яку хворобу.
Також у цей день 7 квітня незаміжні дівчата біля храмів танцюють перший весняний хоровод – «кривий танець».
За народними прикметами кажуть, що яка погода буде на Благовіщення, така буде і на Великдень.
Гарним знаком в Благовіщення вважається побачити білого птаха – на щастя!