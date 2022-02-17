Які професії можна освоїти в інтернеті? Топ-5 освітніх YOUTUBE-каналів

YouTube – місце не тільки для розваг та відпочинку. Це ще й платформа для якісного навчання та підвищення кваліфікацій. Тільки уяви, не треба їхати нікуди далеко, можна комфортно сісти з ноутбуком/планшетом вдома або в улюбленому кафе, увімкнути YouTube та почати обтримувати цінні знання або ж опановувати нову професію. Що ж саме подивитись? Ми зібрали для тебе топ-5 корисних, освітніх YouTube-каналів, швидше читай матеріал та обирай цікавий собі!

Маркетинг та SMM

В YouTube ти знайдеш безліч освітніх каналів про досить нову професію SMM – роботою з соцмережами. Але знайти якісний, де все пояснюють зрозумілою мовою – ще та робота! Проте ми зробили це за тебе. Канал Олександра Коровкіна дійсно те, що тобі треба, якщо ти хочеш почати заробляти з соцмережами. В чому ж полягає робота SMM-ника? Обрати та розробити комунікаційну стратегію для бренду/людини/товару, дотримуватись її, правильно налаштовувати таргетовану рекламу у соцмережах, вести сторінки у соцмережах, писати тексти, придумувати рекламні компанії, співпрацювати з блогерами для просування сторінки. На перший погляд може виглядати просто, але це зовсім не так.

На своєму каналі Олександр розповідає, як увійти в професію з нуля, як правильно налаштовувати рекламу, про тренди та помилки в роботі з соцмережами, ділиться своїм досвідом, секретами та лайфхаками, які тобі дуже допоможуть. І головне, все це відбувається доступною мовою та з прикладами.

Англійська мова, підготовка до IELTS, TOEFL

Англійська – ключик до багатьох можливостей в наш час. Знаючи її, ви підвищуєте свою цінність на ринку праці у десятки разів. А, якщо її знання ще й підтвердженно міжнародним сертифікатом то ціни вам немає!

З каналу MBA Strategy на YouTube ви дізнаєтесь як вивчити англійську самостійно, щоб це було якісно. А також почуєте всі секрети здачі та підготовки до екзаменів TOEFL, iBT, IELTS та GMAT. Повірте, вони вам знадобляться, адже підтвердження знання англійської справа вкрай серйозна, тому потребуює не тільки високого рівня підготовки, а й розуміння деяких секретів та лайфхаків.

Програмування, IT-сфера

Програмування, IT – теж одна з найпопулярніших професій 21 віку. Особливо, через високі зарплатні. Але, якщо ви думали, що в IT легко “увійти” та ви одразу почнете заробляти понад тисячу доларів, то це не так. Для початку потрібно обрати, яким саме направленням вам цікаво займатись , ключове слово “цікаво”. Адже програмування – дуже складна сфера, тому без реальної зацікавленності ви просто не витримаєте постійного навантаженя та навчання. Коли ви вже обрали, що саме вас цікавить, потрібно детальніше дізнатись про обрану сферу та вивчити, як же туди “увійти”.

Про все це і більше ви зможете дізнатися на каналі АйТіБорода. Його автор Лекс розповідає про те, як живуть айтішники, як більше заробляти, про цікаві лайфхаки в професії та знімає корисні інтерв’ю з представниками цієї професії. Тож, якщо ти мрієш стати айтішником, то скоріше переходь на канал.

Постановка голосу, дикція, публічні виступи

Гарна вимова та вміння виступати на публіці – ще одна зброя сучасної людини. Впевнені, у вас точно є знання, якими ви можете поділитись з іншими людьми. Але для цього їх не достатньо просто мати, потрібно ще й вміти їх грамотно донести та розповісти. Іноді в таких випадках вас може підвести ваша дикція та голос. Навіть, якщо у звичайному житті з ними все добре, то від хвилювання з ними може початися відбуватись що завгодно: заїкання, вимова не тих літер в словах, тремтіння голосу.

На цьому каналі тобі допоможуть поставити гарну дикцію, вимову та тембр голосу. Поради автора – Максима – стануть твоїми улюбленими.

Графічний дизайн

Гарно малюєш? Цікавишся комп’ютерами? Це можна поєднати та добре заробляти! У вік стрімкого технологічного прогресу, всі хочуть, щоб їх сторінка у соцмережі, сайт чи реклама, були найяскравішими, найстильнішими та запам’ятались усім. Тому без гарного оформлення, малюнків зі смаком нікуди. Але зробити це можуть далеко на всі. Тут на допомогу і приходять графічні та веб-дизайнери. Коли ти наберешся досвіду та винайдеш свій власний стіль, то змрожеш непогано на цьому заробляти.

Олена – ведуча каналу – графічний дизайнер, тому може розповісти та навчити тебе цікавим фішкам професії, корисним лайфхакам та просто новим знанням.

Фото – iStock

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