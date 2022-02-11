Райський сад та джунглі у Києві: дует діджеїв Adriatique вже 25 лютого!

Згасли новорічні вогні, лютий радує відлигами, у Києві відкриваєтьс сезон вечірок. 25 лютого у Києві в Osocor Residence відкриється чарівна локація – райський сад Flower Garden. А його господарями стануть швейцарський дует Adriatique.

Історія Adriatique почалася у 2008 році в Цюріху, коли діджеї Едріан Швайцер і Едріан Шала познайомилися на вечірці. Хлопці одразу зрозуміли, що створюватимуть разом музику, яку ще не бачив світ. І результат не змусив довго чекати: творчість двох Едріанів так гармонійно сплелася воєдино, що колеги за цехом охрестили дует «сіамськими близнюками».

Adriatique випускаються на найзнаменитіших світових лейблах — Diynamic Music, Afterlife, SIAMESE та багатьох інших. Творчо взаємодіють із такими мастодонтами електронної сцени, як Tale of Us, Solomun, H.O.S.H. та Піт Тонг. Регулярно потрапляють до Top 100 DJ’s від Resident Advisor. Mixmag нескінченно пише оди їхній творчості, а сет дуету на Cercle у 2019-му визнаний одним із найкращих за всю історію проєкту.

Безумовно, Adriatique — найяскравіші герої світової електронної сцени. 25 лютого їхня музична магія та райські джунглі локації занурять вас у гіпнотичну атмосферу природи, танців і справжнього земного блаженства.

Поспішайте купити квитки, адже їхня кількість суворо обмежена: лише 600 місць у фан-зоні і 180 за столиками.