Масляна у Києві: Як на ВДНГ зустрінуть весну

Цьогоріч у програмі популярного весняного свята «Запальна Масляна на ВДНГ»: виступи Ольги Цибульської та Олега Кензова, вистава за фольклорними мотивами, вогняне шоу зі спалюванням 3-метрового опудала та розіграші призів

Дводенне святкування Масляної традиційно завершить серію веселих заходів «Зимової країни на ВДНГ». Цього року із зимою в Експоцентрі прощатимуться 5 та 6 березня. Зустрічати весняний сезон будуть, як завжди, масштабно: з народними забавами, концертами від українських зірок і неймовірним різноманіттям млинців. Кульмінацією стане вогняне шоу зі спалюванням 3-метрової ляльки з очерету.

Атмосфера й розваги

Святковий настрій можна буде відчути вже на центральній алеї. На честь весни територію комплексу прикрасять різноколірними стрічками і прапорцями.

Шанувати сонце та весну, відповідно до українських традицій, будуть яскраво: гостей ВДНГ зустрічатимуть святково вбрані ходулісти. А пройшовши повз них, зможете потрапити й до центральної площі — тут проходитимуть вистави зі святковими піснями й танцями. Поруч розміститься 5-метрова лялька-мотанка — символ добробуту, надії та сімейних зв’язків. Традиційно такі ляльки поділяються на три різновиди: іграшки, обереги й обрядові. Останні зі стародавніх часів використовувалися під час святкувань і звалися відповідно: Масляна, Веснянка, Весільна, Купавка, Великодня тощо.

За прикметами, якщо нудно провести масляний тиждень — весь наступний рік не буде удачі. А от після гарних веселощів у святкові дні, навпаки, далі можна буде гарненько попрацювати. Саме тому серед забав Масляної так багато рухливих ігор. Зокрема, на ВДНГ можна буде взяти участь у традиційних боях із мішками або випробувати себе в перетягуванні канату. Звісно, не без приємних призів для переможців.

Перепочити запрошують на головній алеї, тут влаштують імпровізований сінник: встановлять невеличкі стоги, звірів та символів сонця із сіна, які точно стануть найколоритнішою прикрасою для яскравих фото в Instagram.

Музична програма, конкурси та вогняне шоу

Протягом двох днів на сцені «Запальної Масляної» у концерті від Радіо «П’ятниця» співатимуть популярні українські артисти: Олег Кензов, Оля Цибульська, Віктор Павлік, GROSU, Анна Трінчер, СолоХа, Анна Добриднєва, El Кравчук, GENA VITER, Jerry Heil, Наталія Валевська, VIKTORIA, Артур Боссо, Kamaliya, Тетяна Піскарьова, Тоня Матвієнко, гурти «Цвіт Кульбаби» та «Лесик і Карпо». Виступи розпочинатимуться вдень і триватимуть до 21:00. Більш детальний розклад згодом опублікують на сайті ВДНГ.

Конкурси й тематичні вікторини з призами проводитимуть на головній сцені з 13:00 до 16:00. Казкова пошта Meest розіграє авіаквитки, книжкові набори й сертифікати на покупку одягу, а Film.ua — квитки до кінотеатру.

Фінал святкування «Масляної на ВДНГ» традиційно буде гарячим: своє шоу покаже вогняний театр, яскравою крапкою якого стане спалювання 3-метрової ляльки з очерету, що символізує прощання з холодним сезоном.

Святкові частування

Звісно, Масляна без млинців неможлива! Адже це — апетитний символ сонця: круглий, гарячий і дуже смачний. За легендами, з масляними млинцями передаються сонячна могутність і тепло, тому їх на фуд-корті заготують чимало: солодких — із сиром, нутелою, яблуками та бананами, солоних — з ікрою і шинкою, яскравих — зі шпинатом.

Також гостей Масляної будуть пригощати гарячим бограчем, пловом, стравами на грилі та іншою смакотою. Ну а серед напоїв — глінтвейни, грог, наливки, запашні чаї та какао.

Деякі масляні смаколики можна буде захопити й додому — на святковому ярмарку, як завжди, продаються домашній мед, сири та солодощі.

По закінченні Масляної святкові локації «Зимової країни» працюватимуть іще 2 дні (до 8 березня). Проте це вже справжні весняні вихідні, адже весна завжди приходить одразу після Масляної.