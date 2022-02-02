Що потрібно взяти з собою на зимові катання

Навіть якщо тобі не вдається цієї зими поїхати в гори і там покататися на лижах чи сноуборді, не варто засмучуватися: напевно і в твоєму місті є крута гірка, на якій можна весело провести час! Та часто такі місця знаходяться далеко від магазинів і інших проявів цивілізації. Тому дуже важливо не забути взяти з собою все необхідне з дому! Саме тому ми приготували для тебе список речей, які можуть стати в нагоді на зимових катаннях.

Отже, найважливіше – це, звісно, спорядження! Лижі чи сноуборд, черевики, кріплення, маска тощо. Та часто навіть найдосвідченіші лижники забувають (або лінуються брати!) з собою шолом, мовляв, яка там гора? Так, гірка! Навіщо мені шолом? Саме тому що ви йдете кататися на таку собі «дику» гірку, треба особливо подбати про свою безпеку. Адже це не Буковель, де заздалегідь прибрали всі камінці з дороги! І, до речі, навіть на «вилизаному» Буковелі тебе не пустять на гору без шолома. Хочеш перевірити? Бронюй готель в Буковелі на наступний сезон, і перетвори покатушки на місцевій гірці на підготовку до великої пригоди!

Друге – це одяг. Крім непромокного костюма, в якому ти зазвичай катаєшся, візьми з собою запасну кофту або світшот. Повір, після веселого катання буде дуже приємно переодягнутися у свіжий одяг і їхати додому в ньому! Крім лижних рукавичок також візьми з собою звичайні повсякденні рукавички: в них значно зручніше і везти спорядження, і взагалі їхати у транспорті. Радимо також захопити запасну пару шкарпеток, а раптом сніг наб’ється тобі в черевик? Теплі сухі шкарпетки не дадуть замерзнути і захворіти!

До речі, якщо говорити про одяг, варто згадати і про шапку. Ти, звісно, це знаєш, але раптом, якщо забула, нагадуємо, що шапка має бути максимально тонка і водночас тепла: на модну об’ємну в’язку і пишний помпон шолом не налізе.

Збираємо жіночу сумку для тренування

Чи варто говорити, що всі ці речі потрібно упакувати в рюкзак, який ти постійно носитимеш із собою, і з ним же кататимешся. Тому рюкзак має бути і місткий, і зручний. Стильні шкіряні рюкзачки залиш для прогулянок містом – випробування снігом вони можуть не витримати!

Обов’язково візьми з собою термос із чаєм. Навіть якщо поблизу є кафе, ароматний чай значно приємніше пити безпосередньо на горі, сидячи в колі друзів на утрамбованому снігу (важлива умова таких посиденьок – непромокні лижні штани!). Романтика ж!

Якщо ви вирушаєте на гірку не на дві-три години, а плануєте провести там цілий день, візьміть із собою їжу. Це можуть бути бутерброди, снеки, фрукти, печиво – щось, що зручно їсти руками.

Вибираємо правильний светр

Дуже важливо прихопити з собою непромокний чохол для телефону. Якщо такого в тебе немає, можеш використовувати… звичайний поліетиленовий пакет! Ретельно упакуй телефон у рюкзак або у внутрішню кишеню куртки і постарайся якомога рідше діставати його на гірці: зайва волога не на користь твоєму улюбленому гаджету! Візьми наручний годинник – так ти зможеш без проблем стежити за часом.

Ключі від квартири на гірці варто ретельно закріпити всередині рюкзака, а не кинути на дно, як ти зазвичай це робиш. Адже під час катання блискавка може з’їхати і відкрити рюкзак. З такого отвору, звісно, не випадуть кофта або термос, а от невеликий ключик спокійно може полетіти в замет. А тобі ж потім не хочеться його шукати, правда?

Тепер переходимо до списку речей «ти ж дівчинка», які хай і не входять до стандартного переліку необхідних на гірці речей, та у будь-якої справжньої дівчини мали б бути.

У непромокну косметичку упакуй мінімальний набір косметики, яку радимо використовувати лише ПІСЛЯ катання: тональний крем, губна помада, туш. Якщо нафарбувати очі ДО катання, то за годину в захисній масці або навіть без неї ти ризикуєш перетворитися на панду із розмазаною по щоках тушшю. Та й узагалі фарбуватися перед гіркою безглуздо, все одно під бафом (а він же в тебе є, так?), шапкою і лижної маскою ніхто не побачить твого стильного мейка.

Обов’язково візьми зсобою живильний крем, який потрібно нанести на шкіру через 10-15 хвилин після катання. І зволожувальний бальзам для губ, який в ідеалі слід наносити на губи щогодини! Не забудь упакувати в рюкзак і вологі серветки, адже, знімаючи спорядження, ти можеш забруднити руки, і не факт, що поруч знайдеться умивальник.

І, звісно, захопи з собою гребінець – волосся в будь-якому випадку злегка намокне, і тобі обов’язково захочеться його розчесати після того, як ти знімеш шолом. До речі, найзручніша зачіска для катання – це низька коса. Вона не заважає одягати шолом, не лізе до рота, а, головне, коли ти захочеш розпустити волосся, воно буде злегка хвилястим! Такий от маленький жіночий лайфхак 🙂

Нехай наш список на перший погляд здається довгим, насправді всі ці необхідні речі легко помістяться у звичайний рюкзак! І, до речі, цей список доволі універсальний, він підійде і для 2-3 часових катань недалеко від будинку, і для поїздки в гори! Звісно, список теплих речей значно збільшиться, проте основні пункти залишаться незмінними.