Якщо тобі сумно прощатися зі святами, то маємо чудову новину! Ялинку можна ще не прибирати: зовсім скоро – китайський Новий рік 2022. Цього разу його дата випала на 1 лютого, тож залиш гірлянди та святкові прикраси!

Дата китайського Нового року, на відміну від звичного нам, який ми зустрічаємо за західним календарем завжди в ніч із 31 грудня на 1 січня, змінюється щороку.

Китайський Новий рік 2022: коли свято

Перший день свята в Китаї припадає на другий молодик після зимового сонцестояння. Святкування ж зазвичай триває 15 днів – мешканці Піднебесної розтягують насолоду аж на два тижні.

Що цікаво, у Китаї 1 лютого зустрічатимуть не 2022 рік, а 4720!

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Новий рік настане за китайським календарем 1 лютого 2022 року, і святкуватимуть його до 15 лютого!

Як у Китаї святкують Новий рік?

Традиції святкування Нового року у Китаї теж суттєво відрізняються від наших. Вони обклеюють свої будинки зовні фігурками з яскраво-червоного паперу і завішують червоними ліхтариками, які, за повір’ями, захищають їх від злого монстра на ім’я Нянь.

Напередодні Нового року – цього разу 31 січня – сім’ї збираються за святковим столом, а малюки отримують у подарунок традиційні червоні конверти, Хунбао, з грошима та листівками.

Але є і схожі традиції: китайці перед святкуванням Нового року теж прибирають свої житла, таким чином, вважається вони очищають будинки від торішніх напастей і готуються до приходу нових приємних подій.

Закінчиться наступний рік за китайським календарем – 23 січня 2023 року (за звичною нам версією).

Фото: IStock