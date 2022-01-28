Якими будуть масові заходи цьогоріч – дізнайся 11 лютого на мітапі PMHUB Talk 2022

Подія стане офіційною пре-паті Event Industry Forum 2022

Гібридні події — нова норма, а написання альтернативних сценаріїв для проведення заходів витісняє довгострокове планування. Головний виклик в індустрії — приймати рішення миттєво, здебільшого з огляду не на стратегію, як це було раніше, а на світ навкруги. І якщо початок пандемії у сфері івентів ознаменував перехід в онлайн, то 2022-й вимагає неабиякої гнучкості й адаптивності. Незалежно від формату комунікації з аудиторією.

За два тижні до найбільшої в Україні галузевої конференції Event Industry Forum 2022 PMHUB збере засновників фестивалів та форумів, керівників івент- і кейтеринг-агенцій, бренд-менеджерів та піарників — аби окреслити тренди сьогоднішньої індустрії в Україні та за її межами.

– За роки незалежності івент-індустрія країни пройшла нелегкий шлях від становлення та формування як молодої галузі до визнання й розвитку як потужного і важливого сегмента на державній економічній арені. Випробування високою конкуренцією, відсутністю повноправного ринку та надскладним періодом пандемії не лише загартували всіх представників івент-індустрії, а й зробили їх івенторами майбутнього — універсальними адаптованими професіоналами, які творять історію подієвої галузі, — зазначає Денис Ринський, засновник найбільшої галузевої конференції Event Industry Forum, івент-директор відпочинкового комплексу Emily Resort і керівник івент-агенції Global Events.

Учасники PMHUB Talk 2022:

Юрій Пивоваров — CEO Київського міжнародного економічного форуму;

Дар’я Сьома — керівниця івент-простору PMHUB;

Ірина Данилевська — співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week;

Сергій Слупський — керівник івент-агенції Slupsky Agency;

Олександр Котолуп — засновник та ідейний натхненник Figaro-Catering;

Максим Гузєв — Head of Animal Proteins & Fats Export Division, МХП;

Оля Сафіна — Employer Brand & PR-менеджерка Parimatch Tech, артдиректорка PMHUB;

Денис Ринський — засновник найбільшої галузевої конференції Event Industry Forum, івент-директор відпочинкового комплексу Emily Resort і керівник івент-агенції Global Events.

– Історія PMHUB Talk розпочалася рік тому як серія бліц-інтерв’ю з лідерами івент-індустрії. Цьогоріч ми трансформуємо онлайн-проєкт у повноцінний офлайн-мітап із панельними дискусіями й нетворкінгом, на якому воліємо спрогнозувати, яким буде рік для ринку та на що чекати аудиторії, — зазначає Дар’я Сьома, керівниця івент-простору PMHUB.

Мітап PMHUB відбудеться 11 лютого о 18:00 в івент-просторі PMHUB за адресою Іоанна Павла II, 5. Участь безкоштовна — за умови попередньої реєстрації. Приєднатися до мітапу можна за наявності документа про вакцинацію, сертифікат одужання після COVID-19 або негативного тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до заходу.