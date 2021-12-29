Новий каналG.spaceНовини

Назустріч новорічним пригодам: 10 причин відвідати сімейне шоу «Кібер Санта. Інший вимір»

Назустріч новорічним пригодам: 10 причин відвідати сімейне шоу «Кібер Санта. Інший вимір»

Зимові свята – найкращий час для сімейного відпочинку. Творці сімейних шоу «Вартові Мрій» та «Winterra» точно знають, як зарядити новорічним настроєм та змусити повірити у казку і дорослих, і дітей. Свій багаторічний досвід організатори втілили у новому мультипросторовому зимовому шоу «Кібер Санта. Інший вимір». І саме час поринути у чарівну атмосферу свята.

10 причин відвідати шоу «Кібер Санта. Інший вимір» всією сім’єю вже сьогодні та подарувати собі новорічний настрій.

  1. Antigravity.show

Почнемо з кульмінації – Antigravity.show, яке раніше було показано на телешоу America’s Got Talent, а тепер стало частиною «Кібер Санти». Унікальний, технологічний номер є міксом сценічних рішень, які створюють ефект вільного польоту у головного героя. Це 3D-танець у виконанні актора, а не комп’ютерна графіка, як може здатися. Гості «Кібер Санти» побачать живого актора, який відривається від сцени та переміщується у просторі на очах у глядача. Політ актора доповнений реалістичною 3D-графікою та часом глядачеві складно визначити, де задіяно реквізит у актора, а де нанесено графічні елементи.

  1. Запальний трек, записаний на Mozgi Studio

Співавторами головного треку шоу стали відомі хітмейкери країни – Олексій Потапенко (Потап), Інга Караглик та Володимир Кагарлик. Новорічний саундтрек можна почути у шоу у виконанні Дяді Ваді. Він органічно доповнює сюжет вистави та заряджає драйвом глядачів у залі. Під цей запальний трек танцюють під час вистави не лише діти, а й дорослі.

  1. Три сцени, а не одна.

Формат суттєво відрізняється від звичних новорічних постановок – це мультипросторове шоу. У «Кібер Санта» немає традиційного залу для глядачів з театральним розсаджуванням. Глядачі подорожують між трьома сценами, переміщуються залом слідом за акторами, взаємодіють з ними і допомагають у розвитку сюжету. Сцени суттєво відрізняються одна від одної. Наприклад, перша сцена шоу імітує міську площу напередодні зимових свят. Тут можна зустріти мешканців світу «Кібер Санти», а ще знайти спеціальний маркер, який перетворить на Санту кожного гостя шоу. Друга сцена знайомить глядача з помічниками Санти, а третя – занурює всіх у віртуальну реальність та подорож світом Антигравіті.

Назустріч новорічним пригодам: 10 причин відвідати сімейне шоу «Кібер Санта. Інший вимір»

  1. Немає місць? Сідайте на декорації.

У шоу «Кібер Санта» панує повна свобода, за рахунок чого створюється ефект максимального занурення в сюжет. У цій виставі  декорації призначені як для акторів, так і для глядачів. Гості можуть спокійно пересуватися з однієї декорації на іншу. Наприклад, щойно ви сиділи на крижині, а за мить вона стає однією з міні-сцен шоу, до якої прикута увага всього залу. Орієнтуватися на місці всім гостям допоможуть самі актори, а також бодігарди шоу.

  1. Актори стануть глядачами, а глядачі – акторами.

У «Кібер Санта. Інший вимір» повністю стерті межі між глядачами та акторами. Серед усіх гостей шоу наш Провідник розшукуватиме головного героя. Разом із глядачами актори підбиратимуть код для пошуку Санти. І не обійдеться без хакерського злому комп’ютера Санти, в якому герої не впораються без допомоги маленьких кібер-геніїв, які знають про комп’ютери все. Ви не побачите двох абсолютно однакових шоу «Кібер Санта. Інший вимір» – у кожному доданні нові жарти та багато імпровізацій.

  1. На покупку квитків на шоу можна використати 1000 грн з єПідтримка

Квитки на шоу можна придбати онлайн на сайтах квиткових операторів, а також квитки продаються на офіційному сайті шоу без сервісного збору та додаткових комісій. Незалежно від того, де ви вирішите оформити квиток, ви можете скористатися карткою єПідтримка.

  1. «Кібер Санта. Інший вимір» – цікаво дітям, знайомо підліткам, захоплююче для дорослих.

Нове шоу буде актуальним для глядача будь-якого віку. Малюки будуть залучені до подорожі разом з героями шоу, підлітки – впізнають себе в головному герої, а дорослі зможуть повністю поринути у новорічну магію та насолодитися видовищними номерами.

Назустріч новорічним пригодам: 10 причин відвідати сімейне шоу «Кібер Санта. Інший вимір»

  1. Мікс жанрів: хореографія, повітряна гімнастика, батути, жонглювання та акторська майстерність.

Мікс сценічних жанрів – це головний секрет успіху шоу. За рахунок динамічного сюжету та насиченості номерів, його буде цікаво подивитися кожному. Тут ви знайдете собі «улюбленого» героя або номер-фаворит, залежно від інтересів і смаків. «Кібер Санта. Інший вимір» – унікальний формат, в якому класичні елементи шоу доповнені віртуальною реальністю та Антигравіті.

  1. Понад 100 показів під час новорічних свят.

Шоу «Кібер Санта.Інший вимір» проходить у Концерт-Холлі ВДНГ з 11 грудня до 9 січня. За цей час артисти вийдуть на сцену понад сто разів, щоб подарувати казку кожному глядачеві. Шоу проходить у святкові та вихідні дні від 4-х до 6-ти разів на день. Це дозволяє вибрати зручний час візиту для кожного гостя.

  1. Не пропустіть!

Формат такого мультипросторового шоу представлений в Україні вперше!

Це захоплююча історія для всієї родини від режисерів-постановників Костянтина Томільченка та Олександра Братковського. Інноваційний формат ігрового шоу з технологічними візуальними спецефектами, карколомними акробатичними трюками, грандіозними декораціями, поряд з професійною грою найкращих акторів комічного жанру та танцюристів зможе повністю залучити не лише дітей, а й дорослих.

Це шоу подарує вам незабутні емоції та враження, які ще довго зігріватимуть ваші серця.

Де: Концерт-хол ВДНГ (павілйон №9), просп. Академика Глушкова, 1

Коли:  по 9 січня 2022 року.

Вартість білетів – 690 грн. 

 

gspace афиша