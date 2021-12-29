Назустріч новорічним пригодам: 10 причин відвідати сімейне шоу «Кібер Санта. Інший вимір»

Зимові свята – найкращий час для сімейного відпочинку. Творці сімейних шоу «Вартові Мрій» та «Winterra» точно знають, як зарядити новорічним настроєм та змусити повірити у казку і дорослих, і дітей. Свій багаторічний досвід організатори втілили у новому мультипросторовому зимовому шоу «Кібер Санта. Інший вимір». І саме час поринути у чарівну атмосферу свята.

10 причин відвідати шоу «Кібер Санта. Інший вимір» всією сім’єю вже сьогодні та подарувати собі новорічний настрій.

Antigravity.show

Почнемо з кульмінації – Antigravity.show, яке раніше було показано на телешоу America’s Got Talent, а тепер стало частиною «Кібер Санти». Унікальний, технологічний номер є міксом сценічних рішень, які створюють ефект вільного польоту у головного героя. Це 3D-танець у виконанні актора, а не комп’ютерна графіка, як може здатися. Гості «Кібер Санти» побачать живого актора, який відривається від сцени та переміщується у просторі на очах у глядача. Політ актора доповнений реалістичною 3D-графікою та часом глядачеві складно визначити, де задіяно реквізит у актора, а де нанесено графічні елементи.

Запальний трек, записаний на Mozgi Studio

Співавторами головного треку шоу стали відомі хітмейкери країни – Олексій Потапенко (Потап), Інга Караглик та Володимир Кагарлик. Новорічний саундтрек можна почути у шоу у виконанні Дяді Ваді. Він органічно доповнює сюжет вистави та заряджає драйвом глядачів у залі. Під цей запальний трек танцюють під час вистави не лише діти, а й дорослі.

Три сцени, а не одна.

Формат суттєво відрізняється від звичних новорічних постановок – це мультипросторове шоу. У «Кібер Санта» немає традиційного залу для глядачів з театральним розсаджуванням. Глядачі подорожують між трьома сценами, переміщуються залом слідом за акторами, взаємодіють з ними і допомагають у розвитку сюжету. Сцени суттєво відрізняються одна від одної. Наприклад, перша сцена шоу імітує міську площу напередодні зимових свят. Тут можна зустріти мешканців світу «Кібер Санти», а ще знайти спеціальний маркер, який перетворить на Санту кожного гостя шоу. Друга сцена знайомить глядача з помічниками Санти, а третя – занурює всіх у віртуальну реальність та подорож світом Антигравіті.

Немає місць? Сідайте на декорації.

У шоу «Кібер Санта» панує повна свобода, за рахунок чого створюється ефект максимального занурення в сюжет. У цій виставі декорації призначені як для акторів, так і для глядачів. Гості можуть спокійно пересуватися з однієї декорації на іншу. Наприклад, щойно ви сиділи на крижині, а за мить вона стає однією з міні-сцен шоу, до якої прикута увага всього залу. Орієнтуватися на місці всім гостям допоможуть самі актори, а також бодігарди шоу.

Актори стануть глядачами, а глядачі – акторами.

У «Кібер Санта. Інший вимір» повністю стерті межі між глядачами та акторами. Серед усіх гостей шоу наш Провідник розшукуватиме головного героя. Разом із глядачами актори підбиратимуть код для пошуку Санти. І не обійдеться без хакерського злому комп’ютера Санти, в якому герої не впораються без допомоги маленьких кібер-геніїв, які знають про комп’ютери все. Ви не побачите двох абсолютно однакових шоу «Кібер Санта. Інший вимір» – у кожному доданні нові жарти та багато імпровізацій.

На покупку квитків на шоу можна використати 1000 грн з єПідтримка

Квитки на шоу можна придбати онлайн на сайтах квиткових операторів, а також квитки продаються на офіційному сайті шоу без сервісного збору та додаткових комісій. Незалежно від того, де ви вирішите оформити квиток, ви можете скористатися карткою єПідтримка.

«Кібер Санта. Інший вимір» – цікаво дітям, знайомо підліткам, захоплююче для дорослих.

Нове шоу буде актуальним для глядача будь-якого віку. Малюки будуть залучені до подорожі разом з героями шоу, підлітки – впізнають себе в головному герої, а дорослі зможуть повністю поринути у новорічну магію та насолодитися видовищними номерами.

Мікс жанрів: хореографія, повітряна гімнастика, батути, жонглювання та акторська майстерність.

Мікс сценічних жанрів – це головний секрет успіху шоу. За рахунок динамічного сюжету та насиченості номерів, його буде цікаво подивитися кожному. Тут ви знайдете собі «улюбленого» героя або номер-фаворит, залежно від інтересів і смаків. «Кібер Санта. Інший вимір» – унікальний формат, в якому класичні елементи шоу доповнені віртуальною реальністю та Антигравіті.

Понад 100 показів під час новорічних свят.

Шоу «Кібер Санта.Інший вимір» проходить у Концерт-Холлі ВДНГ з 11 грудня до 9 січня. За цей час артисти вийдуть на сцену понад сто разів, щоб подарувати казку кожному глядачеві. Шоу проходить у святкові та вихідні дні від 4-х до 6-ти разів на день. Це дозволяє вибрати зручний час візиту для кожного гостя.

Не пропустіть!

Формат такого мультипросторового шоу представлений в Україні вперше!

Це захоплююча історія для всієї родини від режисерів-постановників Костянтина Томільченка та Олександра Братковського. Інноваційний формат ігрового шоу з технологічними візуальними спецефектами, карколомними акробатичними трюками, грандіозними декораціями, поряд з професійною грою найкращих акторів комічного жанру та танцюристів зможе повністю залучити не лише дітей, а й дорослих.

Це шоу подарує вам незабутні емоції та враження, які ще довго зігріватимуть ваші серця.

Де: Концерт-хол ВДНГ (павілйон №9), просп. Академика Глушкова, 1

Коли: по 9 січня 2022 року.

Вартість білетів – 690 грн.