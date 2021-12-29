Найтепліша різдвяна локація столиці: такої Арки Дружби народів ви ще не бачили

Днями соцмережі розбурхали фото та відео київської святкової локації, схожої на ідеальну різдвяну картинку з модної листівки чи фільму. Ми готові озвучити, що це за неймовірне секретне місце. Нова різдвяна локація розташувалася під Аркою Дружби народів та називається Арка Gallery.

Однозначно — це головне must visit place в новорічних прогулянкових маршрутах Києва. І будьте впевнені: тут не тільки неймовірно красиво, а й тепло та затишно незалежно від поривів вітру та сили морозу.

Найтепліша новорічна локація Києва. Одна з головних київських атракцій на зимові свята — прогулянка від Арсенальної площі, через Маріїнський парк, Скляний міст, Володимирську гірку до самого Подолу. Святкова зона Арки Дружби стане вашим теплим притулком і найкрасивішою точкою на піку цього маршруту. Вона є стильною панорамною лаунж-галереєю, укритою від вітру, з якої відкривається, мабуть, найкращий краєвид на Київ. Тут всюди палахкотить живий вогонь, укладений в арт-інсталяції. А спеціальні конструкції захищають внутрішній простір від будь-яких поривів вітру.

Для тих, хто любить ще гарячіше. На локації розташований бар, який пригощає напоями родом з Англії — це традиційні коктейлі для тонких любителів ялівцевої настоянки. Підкріпитися тут можна хот-догами.

Для споглядання найкращого панорамного краєвиду на простори урочистого Києва — панорамна галерея другого поверху.

І звичайно, серце локації — розкішна ялинка ідеальної краси та оздоблення.