У Буковелі відбулась вечірка відкриття локації Atlas Weekend Bar & Après Ski

10-12 грудня у Буковелі почала роботу локація команди Atlas Weekend – Bar & Après Ski. Вечірка відкриття пройшла у справжній фестивальній атмосфері: dj-сети від друзів Atlas Weekend, фаєр-шоу та LED-театр, і рок-вечірка до ночі разом з Женею Галичем. Серед гостей також можна було помітити й відомих українських блогерів, серед яких Софія Стужук та Ігор Пустовіт.

– В Україні аналогів такій локації немає, хоча у Європі подібний формат відпочинку дуже поширений. Apres ski – це дозвілля після катання. У нас ви можете з’їсти бургер і зігрітись коктейлем, танцюючи під діджей-сети від наших друзів, при цьому вас ніхто не буде виганяти з локації, якщо ви прийдете до нас з лижами або бордом в руках. Ми знаходимось біля 7-го підйомника, тож ви можете покататись – зайти до нас перепочити – і знову кататись, а після можна й танцювати на столах з друзями, – розповідають організатори.

Локація знаходиться на даху другого паркінгу, поруч із 7-м підйомником у самому серці Буковеля.

Локація працює без вихідних з 10:00 до 20:00, а вечірки будуть проходити кожного вікенду. Слідкувати за анонсами можна на офіційному сайті.

Атмосфера улюбленого фестивалю тепер зігріває ще й взимку.

Вхід безкоштовний.