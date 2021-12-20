Comic Con Ukraine 2022: кількість квитків на конвент відтепер обмежена

Усім ґікам підготуватися — наступний Comic Con Ukraine відбудеться 3 та 4 вересня 2022 року. Улюблена локація лишається незмінною: Київ, Арт-завод «Платформа».

На Comic Con Ukraine вже побували десятки всесвітньо відомих зірок попкультури. Серед них: один із найважливіших розробників ігор в історії людства Джон Ромеро, легендарний «Док» Браун Крістофер Ллойд, Гімлі з трилогії «Володар перснів» Джон Ріс-Девіс, голлівудський антигерой Денні Трехо, суперзірка бойовиків Марк Дакаскос, акторки Наталія Тена (серія фільмів про Гаррі Поттера) й Анна Шаффер (серіал The Witcher), британський письменник і сценарист Річард Морган, автори саундтреків до The Witcher 3: Wild Hunt гурт Percival, модель та акторка Гелена Манковська, блогерка Eileen, корейський музикант Song Wonsub та багато інших.

У 2022-му одне із наймасштабніших ґік-свят Європи стане більш ексклюзивним та видовищним. На прихильників попкультури чекатиме не один сюрприз. Деякі з них організатори Comic Con Ukraine вже готові відкрити.

Найперше — цьогоріч організатори обмежать кількість квитків. Їх буде рівно 40 тисяч. Це трохи менше, аніж було відвідувачів у 2021-му. Придбати квиток у разі солдауту не вдасться — навіть у день фестиваля.

Задля комфорту відвідувачів у 2022-му розширять територію конвенції за рахунок додаткових локацій та відкриють додаткові варіанти проходу майданчиком.

Також зроблять додаткові вхід та вихід у бік станції метро «Чернігівська».

Перероблять центральний вхід, щоби збільшити його пропускну здатність.

Встановлять нові точки фудкорту, бари та вбиральні.

Збільшать кількість преміальних квитків.

Введуть новий VIP-квиток. Він міститиме всі переваги преміального квитка, відкриє доступ до всіх фото- й автограф-сесій без черг та дасть змогу потрапити на територію фестивалю раніше.

Звісно, крім усіх нововведень, на гостей конвенту чекатимуть виступи зіркових гостей, найбільше в Європі шоу косплеєрів та кавер-денсерів, Dog Cosplay Contest, ігрові турніри, велетенський тематичний маркет, концерти музичних колективів, безліч фотозон та всі-всі незмінні атрибути Comic Con Ukraine.

Отож, дуже радимо купити квитки на одне з наймасштабніших свят попкультури в Європі заздалегідь, адже їхня кількість 2022-го обмежена. Це чудовий дарунок до Нового року: зробіть, наприклад, колективний сюрприз всім своїм друзям. До того ж – придбати квитки на фестиваль можна за так звану «ковідну тисячу» у межах державної програми «єПідтримка».

Фото: Кирило Ємцов, Віталій Вороб’йов