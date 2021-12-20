Атмосфера поттеріани оживає на унікальному святковому шоу

Osoсor Residence задає тон новорічного святкового настрою. Цьогоріч відвідувачів дивуватимуть не лише зимовим містечком, яке ніби зійшло зі сторінок книг про Гаррі Поттера, а й дивовижним льодово-цирковим шоу. 18 грудня Osocor Winter Residence представив нове магічне шоу «Секрет ЗУВУ». Понад 30 найкращих циркових артистів та фігуристів з усієї країни, унікальні декорації та фаєр-шоу на льоду — ну хіба це не справжні чари свята?

4 грудня Osoсor Residence відкрив новий сезон святкових розваг у зимовому містечку, відтворивши улюблені локації з Поттеріани. Так, тепер можна й самому відвідати легендарний «Косий провулок», де є усі атрибути для чаклування в домашніх умовах, випити вершкового пива на фудкортах, зігрітись та подивитись фільми легендарної чаклунської саги у кафе «Три Мітли», знайти платформу 9 ¾, поворожити на магічній кулі та знайти безліч тематичних розваг як для дорослих, так і для малих/

Чи не головна локація містечка — величезна льодова арена на 800 квадратних метрів, яка ввечері перетвориться на епіцентр святкового дійства разом із шоу «Секрет ЗУВУ». Це нова постановка, яка створювалась Osocor Winter Residence у співпраці з AMAconcert та поєднала у собі різні видовищні мистецтва. Шоу можна буде побачити лише під час зимової резиденції, тож не баріться!

Osocor Winter Residence вже не вперше дивує відвідувачів масштабними льодовими шоу. Минулого року було представлено «Чаросвіт». Нині ж видовища виходять на новий масштаб, адже до льодового балету доєднаються повітряні гімнасти та фаєр-шоу. Усе для того, аби ви могли зануритись в атмосферу свята та разом з артистами розгадати секрети фантастичних звірів.

Покази шоу «Секрет ЗУВУ» відбудуться 26, 31 грудня, а також 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 та 16 січня о 19:00. Для наймолодших о 18:00 біля ковзанки стартуватиме тематичний інтерактивний квест, який стане стартом святкової пригоди.

Нагадуємо, зимове містечко Osocor Winter Village уже працює та дарує посмішки усім, чиї серця відкриті для магії новорічного дива. Встигни вхопити за хвіст святкову атмосферу та приходь на власні очі побачити легендарний Хогсмід! Детальну програму та розклад розважальних заходів шукайте у соцмережах зимового містечка: Instagram та Facebook.

З 25 грудня до 15 січня набирає обертів совина пошта, яка прийматиме листи від дітей з усієї України. Головні герої зимового містечка читатимуть їх, а натомість надсилатимуть дітям запрошення до Osocor Winter Residence!



Osocor Winter Village працюватиме усю зиму без вихідних з 11:00 до 17:00. Щовечора з 17:00 до 22:00, тут планують влаштовувати запальні вечірки. Святкові тематичні активності триватимуть до 15 січня, після цього Osocor Winter Village працюватиме у звичайному режимі.