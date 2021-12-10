Різдво на Подолі 2022: Якою цього року буде новорічна локація

У Києві відкриють різдвяну локацію з першою прогулянковою ковзанкою в Україні

Набридли розрізнені різдвяні ярмарки Києва, банальні ковзанки та навіть шашлики, що жодним чином не вписуються в аутентично-європейський український стиль? На Подолі цього Нового року буде все інакше! 19-го грудня на Контрактовій площі відкриється грандіозна святкова локація з першою прогулянковою ковзанкою в Україні.

Мільйони гостей зможуть розважитися на новаторській для України новорічній локації. Це будуть 10 000 квадратних метрів неперевершеної краси атракцій у кращих європейських традиціях. Організатори ретельно пропрацювали кожен її сантиметр, щоби створити повноцінний і дивовижний витвір різдвяного мистецтва за прикладом зимових містечок Страсбургу, Мюнхену та Баден-Бадену.

«Різдво на Подолі» на честь 2022 року — це перша в Україні унікальна прогулянкова ковзанка з альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою, на якій гратимуть і вуличні музики, й оркестр. Заповніть заявку — і ви теж зможете виступити на сцені перед відвідувачами ковзанки.

На додачу до цього тут на киян і гостей столиці чекає вишукана Резиденція Санта-Клауса і веселі атракціони.

Що подарує «Різдво на Подолі» на честь 2022-го?

Надзвичайну прогулянкову ковзанку з довжиною льодових доріжок — понад 200 метрів. Вона розташується в сквері П. Сагайдачного неподалік оглядового колеса.

Найбільшу в столиці снігову тюбінгову гірку (заввишки 6 метрів) з оглядовим майданчиком на вершині. Після спуску гості матимуть змогу зігрітися гарячим шоколадом та смаколиками, немов на справжньому швейцарському курорті.

Єдину в Україні неперевершену ялинку-карусель, на якій можна буде покататися.

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Стильну фуд-зону із будиночками в стилі традиційних європейських ярмарків, за яку відповідатиме БУХТА food station. Тут розмістять 18 проєктів із їжею. Зокрема, можна буде поласувати стейками та кебабами від Mafia BBQ, пирогами з різноманітними начинками від «Різдвяні пироги», неординарними стравами з оселедця від Two sisters and seledka, лавашами й самосами від «Римський лаваш» та багатьма іншими.

Понад 1000 найменувань подарунків, сувенірів та різдвяних прикрас, 35 % з яких приїхали до столиці з Європи.

І звичайно, красуню-ялинку та стильні арт-інсталяції.

У святкові та вихідні дні «Різдво на Подолі» розважить спеціальною програмою з вітаннями від Святого Миколая, виступами артистів та надзвичайними дискотеками на льоду.

Насолоджуємося святами вишукано та красиво!

Вхід на локацію вільний.

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