Зимова країна на ВДНГ: які локації працюють – Афіша подій, заходів

Національний комплекс «Експоцентр України» перетворився на зимове містечко — з 11 грудня стартує фестиваль «Зимова країна на ВДНГ». Розповідаємо, які розваги будуть доступні для гостей комплексу незабаром, а які працюватимуть уже цього тижня, і де шукати новорічний настрій у найближчий вікенд.

«Чарівна казка Зимової країни»: мюзикл і святковий пара

Виставу будуть показувати на центральній площі щодня з 31 грудня до 9 січня. На очах у відвідувачів розгортатимуться справжні дива — з милими персонажами та добрими різдвяними історіями. Герої мюзиклу — головні мешканці Зимової країни: феї-метелики, ельфи, сніговики та інші. По закінченні всі вони щоразу обіцяють влаштовувати величезний парад алеями ВДНГ. Долучитися до цієї казкової процесії зможуть усі охочі.

Де – Головна площа ВДНГ

Квитки – вхід вільний

Ковзанка: льодові піруети та романтичні побачення

Катання на ковзанах просто неба — ідеальне заняття для зимових днів і вечорів. Воно тренує гнучкість, швидкість, спритність, вміння тримати рівновагу, розвиває м’язи та просто заряджає гарним настроєм. Цьогоріч ковзанку ВДНГ збільшили до 2500 квадратних метрів, тепер вона одна з найбільших у Європі! Кататися тут одночасно можуть до 500 осіб. Частина ковзанки — унікальна льодяна доріжка для катання, що йде навкруги фонтана, який уже прикрасили казковими декораціями. Поруч побудували нові роздягальні зі зручною вбиральнею, трибуни й невеличку фуд-зону для тих, хто захоче з комфортом перепочити під час ковзання. Ті, хто тільки вчиться стояти на льоду, можуть узяти в оренду помічника-фігуриста або записатися на майстер-клас до інструктора. Для оренди доступні ковзани з 28 по 48 розмір.

Де – Головна площа ВДНГ

Квитки – від 180 грн (безліміт) за умови оплати карткою Visa

Шалені гірки

Найпростіший спосіб тримати себе в тонусі взимку — це гірки! І якщо погода цього року поки не спонукає до створення крижаних вершин на вулиці, на ВДНГ шалені гірки працюватимуть усю зиму, незалежно від того, є сніг чи ні. Довжина дорослої гірки — 60 метрів, дитячої — 30 метрів. Кататися допускаються діти віком від 3 років.

Де – Головна площа ВДНГ

Квитки – від 35 грн

Музей Нового року: вінтажні іграшки та таємничі історії свята

Абсолютно нова локація. Завітавши сюди одразу потрапляєш в атмосферу головних зимових свят, причому в різних століттях. Тут можна почути про феномен «Ялинки у шафі» та заборону Різдва, дізнатися цікаві факти з історії ялинки та ялинкових прикрас й головні традиції святкування. Родзинка музею — найдорожчі ялинкові експонати світу та сімейні новорічні реліквії, що ніколи раніше не виставлялися на загальний огляд.

Де – Концерт-хол ВДНГ

Квитки – 70 грн, оплата на вході

Резиденція Санти: новорічна пошта, казкові фотозони, ельфійські фокуси

Цьогоріч на гостей Резиденції очікує не лише зустріч із головним героєм зимових свят, а й багато сюрпризів від його помічників — ельфів! Разом вони вирушать у цікаву пригоду, під час якої побачать казковий перформанс і хімічне шоу від Алхімага. Гарною згадкою про свята стануть фото, зроблені в казковій майстерні та на різдвяній пошті. До речі, на останній можна надіслати Санті листа з найпотаємнішими бажаннями.

Де – Концерт-хол ВДНГ

Квитки – 290 грн (у вартості — солодкий подарунок), діти до 4 років — безоплатно (виключно у супроводі батьків)

Різдвяна Фабрика Мрій: казкове місце, де живуть і працюють ельфи

Казкову фабрику облаштували на ВДНГ працьовиті ельфи. Завітавши на екскурсію до майстерень, на Фабриці можна дізнатися стародавні ельфійські легенди й побачити всі етапи виробництва ялинкових прикрас — тут на світ народжуються дива, а повітря сповнене загадкової атмосфери та магії різдвяних свят! На згадку про відвідування таємничих кімнат гості отримують у подарунок творчій набір для створення власної ялинкової прикраси. Та найголовніший сюрприз від ельфів маленьким мрійникам — це секрет здійснення мрій. Тут навчають не тільки в них вірити, а й розповідають як зробити так, щоб мрії здійснювалися! На виході з Фабрики працює святкова крамничка — усе для того, щоб поповнити власну колекцію новорічних іграшок та придбати унікальні скляні прикраси на згадку про Різдвяну Фабрику Мрій.

Де – Павільйон №2

Квитки – від 240 грн

Шоу «Кібер Санта. Інший вимір»: карколомні трюки та яскраві декорації

Творці найвідоміших українських шоу «Вартові Мрій» та Winterra підготували в цьому сезоні сюрприз гостям «Зимової країни на ВДНГ». Це нове інтерактивне шоу, під час якого глядачі на деякий час міняються місцями з акторами та за допомогою сучасних технологій потрапляють до епіцентру сюжету. Кульмінація вистави — «Антигравіті-шоу», яскраве дійство, яке підкорило суддів американського шоу талантів та глядачів з усього світу, а от в Україні демонструється вперше.

Де – Концерт-хол ВДНГ

Квитки – від 690 грн; дітям до 5 років — безоплатно (виключно у супроводі батьків)

Оранжерея: ароматні коктейлі та святкові зони для фото

Головна insta-зона ВДНГ ще готується до відкриття, але почне приймати відвідувачів уже 24 грудня. Тут облаштують теплий простір із баром, де можна буде випити ароматний, зігрівальний зимовий коктейль і зробити кілька фото на згадку про зустріч із друзями. Створювати святковий настрій у кадрі буде тематичний декор і яскраві вогники, якими прикрасять локацію зовні та зсередини.

Де – Праворуч від центрального входу

Квитки: 80 грн, оплата на вході

Галерея сталевих фігур

Зустрітися з героями казок, фільмів, ігор та фантастичних коміксів можна в галереї з фігурами, які було зібрано з мільйонів гайок, шурупів та інших дрібних деталей. Усі експонати — доступні для того, щоб торкатися їх руками або з ними фотографуватися. На виставці можна зробити селфі у феррарі, осідлати харлей, посидіти на троні з «Гри престолів» або навіть потиснути руку Дарту Вейдеру. Тут є Термінатор, Бетмен, Трансформери, Посіпаки та інші відомі герої, які ладні створити компанію до новорічних свят.

Де – Павільйон № 1

Квитки – від 180 грн

​​Флуфіландія: пухнасті гіганти та святкові декорації

Усі фігури та декорації цієї унікальної виставки розробили українські майстри, а сам фантастичний парк раніше ніколи не відкривали для відвідування — з 22 грудня він вперше у своїй історії почне приймати гостей.

Флуфіландія — це дивовижний казковий світ. Його мешканці — Флуфи — доброзичливі пухнастики, що прилетіли до нас з найм’якішої та найпухнастішої планети в галактиці. Вони справжні гіганти — ростом три метри, але добряки. Обожнюють робити фото з гостями, розмовляти й посміхатися.

У парку працюють костюмовані аніматори, є яскраві фотозони та цікаві інтерактиви для маленьких гостей.

Де – Павільйон № 4

Квитки – від 175 грн, оплата на вході, дітям до 3 років — безоплатно (виключно у супроводі батьків)

Планетарій Teleport360

Зображення e форматі 360 градусів та 3D без окулярів — хіба це не диво? Унікальний купольний планетарій-кінотеатр — місце для ідеального сімейного відпочинку. Найдивовижніше тут дивитися фільми про космос — завдяки особливій будові куполу в будь-якому куточку залу можна відчути себе в оточенні мільярдів зірок. А обговорити побачене після сеансу можна в затишному кафе за смачними десертами. Також діти можуть відвідати цікаві квести або стати учасниками хімічних дослідів, які проводять на локації по вихідних.

Де – Павільйон № 10

Квитки – від 150 грн

Вуличні атракціони: панорамний вид на казкове містечко, Венеціанська карусель, луна-парк, квест-кімнати

Дизайн двоповерхової Венеціанської каруселі було розроблено італійськими майстрами спеціально для Києва. Її прикрашають унікальні панно з найкрасивішими пейзажами міста на воді та знаменитого карнавалу — символа Венеції. Музика, рухомі коники та яскраві вогні. Для дітей — це казка, для закоханих — найромантичніше місце у Києві. Також на території Зимової країни працює 16-метрове колесо огляду, з якого можна максимально роздивитися панораму Зимової країни, квест-атракціони та великий луна-парк.

Де – Головна площа ВДНГ

Квитки – дитячі — від 55 грн, дорослі — від 90 грн, оплата на вході

Північний експрес: казкові маршрути

Маршрут екскурсійного новорічного паровозика пролягає центральною територією ВДНГ: він охоплює святкові павільйони, ялинку, проїжджає повз ковзанку, шалені гірки та фотозони. Активність підходить для дітлахів віком від 2 років. Тривалість поїздки до 15 хвилин.

Де – Центральний вхід і головна площа ВДНГ

Квитки – 100 грн, оплата на вході

Планета динозаврів

З історії ми знаємо, що динозаври не дуже люблять холод, проте гігантам, які живуть на ВДНГ, зима не страшна! Навіть у морози ці динозаври привітно гарчать і махають хвостами усім відвідувачам. Загалом у парку можна побачити 55 злісних хижаків та травоїдних динозаврів, дізнатися цікаві факти з життя дивовижних істот і навіть покататися верхи на легендарному Тірексі — відомому королівському тиранозаврі, який є найпопулярнішим персонажем кіно та ігор.

Де – Лісова алея за Павільйоном № 1

Квитки – від 170 грн

«Живі дракони. Зимова казка»

Дракони — дивовижні казкові тварини, політати на яких хоча б раз у дитинстві мріяв кожен. Здійснити цю давню мрію можна, завітавши до однойменного парку. Тут на зиму оселилися 24 дракони з найпопулярніших казок та відеоігор. Кожен привітно махає крилами до відвідувачів та люб’язно позує на фотокамеру, а деякі навіть дозволяють себе осідлати, щоб зробити найкращі святкові знімки та stories в Instagram. А ще тут можна зустріти живі дерева, які не тільки на селфі гарно виходять, а й казки розповідають.

Де – між павільйонами №1 та №3

Квитки: від 200 грн, оплата на вході

Планета метеликів

Єдине в Україні місце, де літо не закінчується навіть під Новий рік. Тут мешкають дивовижні комахи, рибки, пташки та різноманітні яскраві тропічні метелики. Останніх можна садити на руку, щоб зробити найкращі фотографії. А ще, говорять, коли метелик сидить на долоні — можна загадувати бажання, і воно точно здійсниться. Тож не забувайте загадувати!

Де – Алея ліворуч від головної площі

Квитки – від 130 грн, оплата на вході

Музей науки: понад сто захопливих експонатів

Зазвичай у музеях не можна нічого чіпати, а фотографувати — тільки здалеку. Проте тільки не тут. Музей науки МАН — це перший державний музей, де у зрозумілій і доступній формі продемонстровано найважливіші наукові здобутки людства, їхні закони та взаємодію. А щоб краще зрозуміти, як усе працює, тут можна покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож, торкнутися багатокілограмових кристалів або потримати в руках модель головного мозку й органів людини. Проте майте на увазі: щоб обійти всі експонати, знадобиться щонайменше кілька годин, а кількість квитків обмежена.

Де – Павільйон №23

Квитки – від 128 грн, за умови оплати карткою Visa

Sky Park: мотузкові траси та скеледром

Пригоди в мотузковому парку — це чудова можливість випробувати свою винахідливість. Чи здогадаєтеся ви без підказки інструктора, як пройти спіраль ДНК, загадковий тибетський місток, хиткий рукохід, а також як втримати рівновагу на велосипеді чи скейті, що рухаються тросом? Фінальним етапом і винагородою для сміливців, які здолають усі перешкоди, стане незабутній політ на тролеї, спуск на SkyLine або ж вільне падіння на пристрої QuickJump. Загалом у парку працюють дев’ять мотузкових трас різного рівня складності для дітей віком від 3 років.

Де – між 1 і 2 павільйонами

Квитки: від 60 грн, оплата на вході

Animal Park: альпаки, лемури, лами, кізочки

Інтерактивний майданчик, який сподобається кожному, хто любить тварин і бажає дізнатися про них якомога більше. Маленькі гості ВДНГ можуть тут ближче познайомитися з деякими представниками фауни, дізнатися про всі особливості їхньої поведінки та виховання. У цьому парку тваринок можна погодувати спеціальними ласощами, а також погладити тих мешканців, які через свою породу й характер люблять спілкуватися з людьми та обійматися.

Де – Алея, поруч з озером

Квитки – від 115 грн

Вуличний фудкорт і теплі ресторани: святкові смаколики й запашний глинтвейн

На вуличному фудкорті «Зимової країни на ВДНГ» можна скуштувати: м’ясо та овочі гриль, сирні та цибулеві кільця, чебуреки, хот-доги, мікс-бокси із сосисками й креветками від «Білий налив», пироги та млинці, солодкі вафлі, випити гарячого грогу, глінтвейну, чаю або какао. Перепочити й зігрітися, гуляючи святковими локаціями, можна за чашкою ароматної кави зі смачним круасаном у Coffee Lover, або завітавши на ситний і смачний обід до ресторану Hay Loft 2.0.

Де – Головна площа ВДНГ

Квитки – діє знижка 10% за умови оплати карткою Visa на фудкортах із відповідною позначкою

Святковий ярмарок: подарунки родині та друзям

Традиційний святковий ярмарок працюватиме протягом усього святкового періоду. Тут можна буде придбати: ялинкові прикраси, сувеніри у вигляді павільйонів ВДНГ, теплі шкарпетки, снігові кулі, імбирні пряники та ще безліч приємних дрібниць.

Де – Головна площа

Усі локації працюють із дотриманням карантинних норм.