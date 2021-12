Iron Maiden вперше зіграють в Києві: Дата, квитки та подробиці

Новина, на яку так довго чекали українські шанувальники легендарного рок-гурту! Iron Maiden вперше зіграють в Україні 29 травня 2022 року на столичному ВДНГ

Культові рокери додали ще шість європейських концертів до свого туру Legacy Of The Beast 2022, і Київ потрапив до переліку міст-щасливчиків, де відбудеться феєричне шоу.

Шоу Legacy Of The Beast — це квінтесенція концертної кар’єри легенд хеві-металу, яка вже зібрала понад 2 мільйони глядачів у 40 країнах світу! До цього туру також увійшов грандіозний виступ перед 100-тисячною публікою на легендарному Rock in Rio у Бразилії.

– Ми пишаємося цим шоу і отримуємо прекрасні відгуки від багатьох фанатів, які побачили концерти в Європі, Мексиці, Північній та Південній Америці. У нашому шоу відбуваються неймовірні й часом навіть божевільні речі! Наприклад, репліка літака Spitfire, що ширяє над сценою під час виконання Aces High, тонни піротехніки, гігантський Ікар, мушкети й кілька справді приголомшливих вогнеметів, із якими мені страшенно весело, ось побачите! І, звісно, у нас є Едді, якого ви ніколи не бачили наживо, – розповідає про шоу Брюс Дікінсон, вокаліст Iron Maiden.

Маленький сюрприз! Спеціальними гостями київського шоу будуть Airbourne, австралійський рок-гурт з Варнамбули, за підтримки Lord Of The Lost.

Шоу представить найпотужніші хіти за всю історію існування колективу. Абсолютно кожен знайде для себе ту саму іскру, чи це буде справжній шанувальник групи, чи просто любитель потужного видовища. Квитки вже в продажу ексклюзивно на concert.ua.

Це цікаво! Продакшен туру Legacy of the Beast і сет-лист створено на основі відзначеної нагородами безкоштовної мобільної гри від Iron Maiden з однойменною назвою, яка доступна на платформах iOS і Android .

Організатори шоу Iron Maiden в Україні компанії H2D та VIRUS Music.

Повний список нових європейських дат:

22 травня Сroatia – Arena Zagreb

24 травня Сербія – Белград, Stark arena

26 травня Румунія – Бухарест, Romexpo outdoor

29 травня Україна – Київ, ВДНГ

13 липня Болгарія – Софія, Аrena Armeec

16 липня Греція – Афіни, Олімпійський стадіон

Повний список усіх європейських дат у турі Legacy Of The Beast 2022 тут.

