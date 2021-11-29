Куди сходити з дітьми у грудні: топ-5 місць

Перший місяць зими, Новий рік, Різдво, День святого Миколая – наступає один з найчарівніших періодів року, на який чекають не лише романтичні дорослі, а й діти. Побачити новорічні вогники, покататися на ковзанці, познайомитись із Сантою, поїсти смачненького та провести час із батьками – ось про що мріє кожна дитина. Цього року втілити ці бажання буде доволі легко, адже у столиці відбудеться багато цікавого. Новий канал зібрав наймагічніші події для тебе та твоєї дитини.

Куди піти з дітьми в грудні 2021 – читай у нашому матеріалі.

Шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір»

Цієї зими шанувальників новорічних фантастичних вистав та фанатів комп’ютерних ігор-подорожей чекає прем’єра концептуально нової мультипросторової шоу-подорожі «Кібер Санта. Інший вимір» від творців грандіозних зимових постановок Winterra та «Вартові мрій».

Вперше в Україні в шоу остаточно стерті кордони між глядачами, сценою та акторами – у ньому не буде звичного залу для глядачів і сидячих місць, а відвідувачі вирушать у фантастичну подорож між трьома сценами і самі опиняться в епіцентрі сюжету, ставши частиною вистави. Захоплююча історія для всієї родини, інноваційний формат ігрового шоу з технологічними візуальними спецефектами, карколомними акробатичними трюками, грандіозними декораціями поряд із професійною грою кращих акторів комічного жанру і танцівників зможуть захопити і цілковито занурити в атмосферу. Кульмінацією стане показ Antigravity.show, яке вже підкорило суддів американського шоу талантів та глядачів з усього світу, а в Україні буде продемонстровано вперше. Більше інформації можеш прочитати в нашому розгорнутому матеріалі.

Де: ВДНГ, павільйон №9

Коли: з 11 грудня по 9 січня.

Вартість: 690 грн

Osocor Winter Village – містечко Гаррі Поттера

Саме тут живуть феєричні зимові розваги та панує чарівна атмосфера. І з кожним роком Osocor Winter Village стає дедалі більш казковим.

Минулого року зимовий Osocor захопив своєю красою — люди, які потрапили сюди, були в захваті від магічної атмосфери та фотоантуражу в стилістиці легендарної Поттеріани. Цього року сила хлопчика, який вижив, зміцнилася в київській резиденції — і тепер тут чаклують та дивують зі ще більшим розмахом. Масштабні декорації, неймовірні інсталяції, кінозал, де можна подивитись улюблений фільм, знайомство з героями та навіть кафе «Три мітли» – все це чекає на тебе. Більше інформації читай у нашому розгорнутому матеріалі.

Де: Osocor Winter Village

Коли: з 4 грудня (без вихідних – з 11:00 до 17:00. А вечорами – з 17:00 до 22:00 – запальні вечірки).

Вартість: 350-500 грн

Зимова країна на ВДНГ

Якою ж буде Зимова країна цього року? На час зимового сезону територію ВДНГ перетворять на казкове місто. Його мешканці – феї-метелики, чарівні ельфи, гноми, веселі сніговики, північні олені, кумедні пухнастики, динозаври. А головний герой свята – Санта! Саме казка стане мотивом зимового сезону на ВДНГ: усі, хто завітає до Зимової країни цього року, зможуть на певний час абстрагуватися від щоденних турбот. А ще на вас чекають величезна ковзанка, скляний будинок та чарівна вистава.

Де: ВДНГ

Коли: з 11 грудня 2021 до 6 березня 2022 року

Вартість: 250 грн за вхід + витрати на розваги

Santa House – резиденція найгламурнішого Санти сучасності

Прем’єра цієї зими – відкриття резиденції Санти в Roshen Winter Village. Santa House – це інтерактивна новорічна історія для всієї родини. В унікальній резиденції найгламурнішого Санти сучасності буде представлено п’ять локацій: картинна галерея з гігантською розмальовкою; майстерня для створення власноруч унікальної іграшки на згадку; інтерактивна локація Тік-Ток для драйвового настрою та запису власного Тік-Ток-тренду; місце перетворень, де кожен гість може стати улюбленим казковим героєм за допомогою аквагриму. А також зустріч і фотосесія зі стильним та драйвовим Сантою.

Впродовж усього шляху гостей у Santa House будуть чекати фокуси та ігри з Ельфом, новорічний флешмоб із головною танцювальною зіркою – Сантою, зустріч з екстравагантними мешканцями Резиденції та безліч розваг. Santa House – це унікальна за стилем та враженнями сучасна Резиденція Санти, від якої діти та підлітки будуть у захваті!

Де: Roshen Winter Village

Коли: з 11 грудня по 9 січня

Пн-пт – 12:00-20:00

Сб-нд та святкові дні – 10:00-20:00

Вартість: 290 грн

Музей Нового року

Музей Нового року – нова локація «Зимової країни на ВДНГ». Гості музею зможуть дізнатися цікаві факти про історію ялинки та ялинкові прикраси, про феномен «Ялинки у шафі» та заборону Різдва, про традиції святкування упродовж століть.

Родзинкою музею стануть новорічні сімейні реліквії, що передаються з покоління в покоління, і які раніше не виставлялися на загальний огляд: перші іграшки кінця ХIX і початку ХХ століття; справжні музейні експонати – ватні іграшки та перші скляні ялинкові прикраси; персонажі казок та казкові звірі; металеві дротові іграшки, виготовлені із залишків військової техніки; Діди Морози та Снігуроньки 50-60-х; антикварні ялинкові прикраси; найдорожчі ялинкові експонати світу. Крім вінтажних святкових прикрас на гостей виставки чекатимуть унікальні предмети святкового побуту кінця ХIX і початку ХХ століття.

Де: ВДНГ, павільйон №9

Коли: з 11 грудня по 9 січня, 10:00-21:00

Вартість: 60 грн

Обирай для себе та дитини те, що сподобалося!