«Кібер Санта. Інший вимір». На ВДНГ покажуть нове мультипросторове новорічне шоу

Цієї зими шанувальників новорічних фантастичних вистав та фанатів комп’ютерних ігор-подорожей чекає прем’єра концептуально нової мульти просторової шоу-подорожі «Кібер Санта. Інший вимір» від творців грандіозних зимових постановок «Winterra» та «Вартові мрій».

Вперше в Україні в шоу будуть повністю стерті кордони між глядачами, сценою та акторами – у ньому не буде звичного залу для глядачів і сидячих місць, а відвідувачі вирушать у фантастичну подорож між трьома сценами і самі опиняться в епіцентрі сюжету, ставши частиною вистави.

– Шоу „Кібер Санта” – це результат роботи зіркової команди. Співавтором* головної музичної теми шоу став Потап. А зазвучить вона у виконанні соліста гурту MOZGI – Дяді Ваді*. Погодьтеся, складно уявити новорічні свята без запальних треків головних хіт-мейкерів країни! – розповідає директор Stаge Show Compаny Наталія Гончар. – А створенням неймовірних візуальних ефектів та магії у шоу “Кібер Санта” займаються Profi Innovations, Front Pictures та Red Rabbit Entertainment – лідери ринку entertainment-компаній. Наше нове шоу точно змінить уявлення українців про традиційні зимові вистави. Запрошуємо подивитись.

Захоплююча історія для всієї родини, інноваційний формат ігрового шоу з технологічними візуальними спецефектами, карколомними акробатичними трюками, грандіозними декораціями, поряд з професійною грою кращих акторів комічного жанру і танцюристів зможе захопити і повністю залучити. Кульмінацією вистави стане показ Antigravity.show, яке вже підкорило суддів американського шоу талантів та глядачів з усього світу, а в Україні буде продемонстровано вперше. У ньому завдяки поєднанню суперсучасних технологій та візуальних рішень повністю розчиняються межі реальності.

Разом із головними героями гості проживуть захоплюючу новорічну історію, яка сталася напередодні Нового року з хлопчиком Марком. За сюжетом у розпал святкувань головний герой залишається вдома, щоб протестувати нову комп’ютерну гру, на яку так довго чекав. Несподівано його перериває дивний чат, що з’явився з нізвідки. А його загадковий співрозмовник – Санта – просить допомоги в пошуку виходу з кіберпростору, адже з іншого виміру він ніяк не встигне підготуватися до свята та привітати мільйони людей по всьому світу. Кіберпростір відкриває свої двері Марку та історія починається…

Постановою головного шоу цієї зими традиційно займаються відомі режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Братковський.

Прем’єра шоу відбудеться вже 11 грудня у Концерт-Холі ВДНГ.

Де: Концерт-хол ВДНГ (павілйон №9), просп. Академика Глушкова, 1

Коли: з 11 грудня по 9 січня.

Вхід: -690 грн.