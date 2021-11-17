Кто выступит на Jager Music Awards 2021: стали известны имена приглашенных гостей

Хто виступить на Jager Music Awards 2021: стали відомі імена запрошених гостей
Вручення премії незалежної музики відбудеться 19 листопада на Кирилівській, 45
Імена найсильніших гравців української музичної індустрії назвуть під час церемонії нагородження Jager Music Awards 2021. Переможців оберуть у 7 основних категоріях: «Артист року», «Трек року», «Подія року», «Лейбл року», «Внесок в індустрію», «Соціальна ініціатива» та «Відео року». Найперспективніших музичних новачків традиційно відзначать у номінаціях Young Blood.
Крім того, цьогоріч уперше в історії премії назвуть володарів спеціальних номінацій — «Помішаний артист року» та «Відбиток року». У першій категорії переможцем стане артист або музичний продукт із міжстильовим або міжкультурним підґрунтям, що поєднує різні жанри та види мистецтва. У другій — відзначать молодого артиста, який на думку експертів, має найбільше шансів залишити слід на українській сцені.
Спеціальними музичними гостями церемонії стануть:
Skee Mask — електронний експериментатор із Мюнхена. Надихаючись звучанням всесвітньо відомих лейблів на кшталт Warp Records чи Chain Reaction, під час своїх виступів Skee Mask уміло поєднує техно, даб та ембіент. Що він і продемонструє на Jager Music Awards 2021.
Гурт «вагоновожатые» — завжди складні, експресивні та дуже-дуже драйвові. Цього року музиканти видали свій перший україномовний альбом «Вогнепальне», треки з якого почують гості премії.
«Курган & Agregat», яких називають «головним музичним гуртом української провінції», також здійснили 2021-го радикальний розворот від власних хіп-хопових коренів. На церемонії нагородження гурт зіграє треки з нової диско-фанк-джазової платівки «Зембоджа», а також виступить разом із ще одними музичними гостями премії — LatexFauna. А ті, зі свого боку, відповідатимуть у лайн-апі премії за чиловий дрім-поп.
KRECHET — яскравий представник нової хвилі схованого під маскою українського хіп-хопу. За рік випустив 2 альбоми, 3 EP і безліч синглів. На його рахунку у номінаціях «Прорив року», «Кліп року» та «Колаборація року» від Rap Ua.
Нові герої хіп-хоп сцени PVNCH — за їхніми плечима: два студійні альбоми, найвищі щаблі у «Топ-100 закордонних релізів» польского Deezer та перше місце в українському реп-чарті TOP20UA від сайту rap.ua.
Hyphen Dash — хіп-хоп-джазово-електронний проєкт. Вони на сцені лише два роки, але за цей час хлопці встигли чимало — видали лайв та два релізи, перемогли в конкурсі для молодих музикантів і вже взялися до запису свого першого альбому.
Побачити й почути запрошених гостей та переможців Jager Music Awards 2021 наживо можна буде під час церемонії нагородження вже 19 листопада на Кирилівській, 45. Захід відбудеться з дотриманням всіх карантинних норм. Лімітована кількість квитків уже в продажу.