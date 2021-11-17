Хогсмід повертається до Києва: грандіозний Osocor Winter Village став ще масштабнішим

На початку останнього місяця року найшикарніша розважальна локація Києва Osocor Residence перетворюється на наймагічніше місце на Землі. 4 грудня в столиці відчинить свої двері Osocor Winter Village. Саме тут живуть феєричні зимові розваги та чарівна атмосфера. І з кожним роком Osocor Winter Village стає все більш казковим.

Минулоріч зимовий Osocor захопив соцмережі своєю красою — люди, які потрапили сюди, були в захваті від магічної атмосфери та фотоантуражу в стилістиці легендарної Поттеріани. Цього року сила хлопчика, який вижив, зміцнилася в київській резиденції — і тепер тут чаклують та дивують зі ще більшим розмахом.

Для занурення в чаклунство — вражаючі масштабністю декорації та неймовірні інсталяції.

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Для близького знайомства зі світом Гаррі Поттера — особиста зустріч з улюбленими героями Поттеріани.

Для посвячення в маги — перегляд легендарної кіносаги про Гаррі Поттера на великому екрані. Фільми можна буде побачити всіма мовами світу й навіть мовою жестів.

Для вступу на шлях магічної практики — оновлена ​​«Коса Алея», яка здивує чаклунськими майстер-класами та приведе до магазину для придбання атрибутів чарівництва.

Для яскравих емоцій — захоплюючі атракціони. Найменші будуть раді новій гірці в Osocor Winter Village. А більш дорослі та безстрашні — тиру й ігровим автоматам з безліччю іграшок.

Для зміцнення чудотворного таланту — льодове випробування на великій казковій ковзанці площею 800 квадратних метрів.

Для відпочинку та підкріплення магічних сил — затишне тепле кафе «Три мітли», яке порадує вершковим пивом та безліччю ласощів-новинок.

Osocor Winter Village радуватиме киян усю зиму без вихідних з 11:00 до 17:00. А вечорами, з 17:00 до 22:00, тут планують влаштовувати запальні вечірки.

Давайте творити чудеса разом у Osocor Winter Residence. До зустрічі у світі магії!