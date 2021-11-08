Unilever підводить підсумки за третій квартал 2021 року

Компанія Unilever представила результати діяльності за третій квартал 2021 року. Базовий ріст продажів склав 2,5%, при зростанні в об’ємному вираженні на 1,5% і зростанні в ціновому на 4,1%

У третьому кварталі оборот Unilever зріс на 4,0%, включаючипозитивний вплив в розмірі 1,6% від угод зі злиттів і поглинань за вирахуванням угод з продажу, і негативний в розмірі 0,1% від коливань валюти.

Вільний грошовий потік становить 13,453 млн. євро в порівнянні з 12,930 млн. євро в 2020 році. Квартальна дивідендна прибутковість становить 0,4268 євро на акцію. Програма зворотнього викупу акцій на суму до 3 млрд. євро завершиться до кінця року.

– У третьому кварталі ми змогли досягти дуже хороших показників, базовий ріст продажів склав 2,5%, що незмінно пов’язано з безперервною роботою щодо вдосконалення операційної діяльності компанії та прийняття ряду успішних стратегічних рішень, – каже генеральний директор Unilever Алан Джоуп. – Ми успішно реалізуємо стратегічні рішення, про які говорили на початку цього року, включаючи розвиток нашого портфеля в каналах, що швидко зростають. Категорії преміальної косметики і функціонального харчування продемонстрували суттєве зростання, і ми завершили процес з придбання бренду засобів по догляду за шкірою Paula’s Choice. Процес з відокремлення нашого чайного бізнесу повністю завершився 1 жовтня 2021 року. Ми забезпечили високий рівень продажів в США, Китаї та Індії. Країни Південно-Східної Азії, як і раніше переживають складні часи у зв’язку з пандемією, тому на цих ринках ми спостерігали зниження обсягів продажів.

За його словами, товарообіг в секторі електронної комерції виріс на 38%, і зараз на цей канал припадає 12% всіх продажів. Пріоритетом компанії залишається зростання конкурентоспроможності, і аналітики впевнені в тому, що в 2021 році компанія зможе забезпечити базовий рівень зростання продажів на 3-5% в межах довгострокового плану, незважаючи на все більш важкі умови. Волатильність витрат і терміни руху відпускних цін створюють більш високий, ніж зазвичай, спектр можливих результатів по маржі на кінець року.

Зростання цін залишається на такому ж високому рівні, що, за прогнозами аналітиків, продовжиться до наступного року.