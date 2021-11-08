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Unilever підводить підсумки за третій квартал 2021 року

Unilever підводить підсумки за третій квартал 2021 року

Компанія Unilever представила результати діяльності за третій квартал 2021 року. Базовий ріст продажів склав 2,5%, при зростанні в об’ємному вираженні на 1,5% і зростанні в ціновому на 4,1%

У третьому кварталі оборот Unilever зріс на 4,0%, включаючипозитивний вплив в розмірі 1,6% від угод зі злиттів і поглинань за вирахуванням угод з продажу, і негативний в розмірі 0,1% від коливань валюти.

Вільний грошовий потік становить 13,453 млн. євро в порівнянні з 12,930 млн. євро в 2020 році. Квартальна дивідендна прибутковість становить 0,4268 євро на акцію. Програма зворотнього викупу акцій на суму до 3 млрд. євро завершиться до кінця року.

– У третьому кварталі ми змогли досягти дуже хороших показників, базовий ріст продажів склав 2,5%, що незмінно пов’язано з безперервною роботою щодо вдосконалення операційної діяльності компанії та прийняття ряду успішних стратегічних рішень, – каже генеральний директор Unilever Алан Джоуп. – Ми успішно реалізуємо стратегічні рішення, про які говорили на початку цього року, включаючи розвиток нашого портфеля в каналах, що швидко зростають. Категорії преміальної косметики і функціонального харчування продемонстрували суттєве зростання, і ми завершили процес з придбання бренду засобів по догляду за шкірою Paula’s Choice. Процес з відокремлення нашого чайного бізнесу повністю завершився 1 жовтня 2021 року. Ми забезпечили високий рівень продажів в США, Китаї та Індії. Країни Південно-Східної Азії, як і раніше переживають складні часи у зв’язку з пандемією, тому на цих ринках ми спостерігали зниження обсягів продажів.

За його словами, товарообіг в секторі електронної комерції виріс на 38%, і зараз на цей канал припадає 12% всіх продажів. Пріоритетом компанії залишається зростання конкурентоспроможності, і аналітики впевнені в тому, що в 2021 році компанія зможе забезпечити базовий рівень зростання продажів на 3-5% в межах довгострокового плану, незважаючи на все більш важкі умови. Волатильність витрат і терміни руху відпускних цін створюють більш високий, ніж зазвичай, спектр можливих результатів по маржі на кінець року.

Зростання цін залишається на такому ж високому рівні, що, за прогнозами аналітиків, продовжиться до наступного року.