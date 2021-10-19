Хелловін 2021: де відсвяткувати в Києві? Топ-5 подій

Ну що, готовий? Хелловін 2021 наближається! Героїні серіалів «Всі жінки відьми» або «Баффі – переможниця вампірів», зараз би точно вже шукали б собі святкові образи та готувались протистояти темним силам. Але добре, що ми знаходимось у реальному житті, тому давай оберемо собі найкрасивіший/найстрашніший костюм та будемо готові до дзвінка у двері з гаслом: «Солодощі або життя?»

Але, якщо ти не хочеш сидіти вдома, лови топ-5 крутих подій на Хелловін у Києві. Вся нечисть та янголи вже готуються до запальних вечірок і запрошують саме тебе доєднатись до свята. Обирай своє!

HALLOWEEN для дорослих в Osocor Residence

Коли: 29 та 30 жовтня

Де: Osocor Residence, м. Київ, вул. Виноградна 2

Вартість: депозит 1500 грн + 1000 грн вхідний квиток

Київ готується до HALLOWEEN, а Osocor Residence зробить на честь цього свята таке шоу, якого ви ніколи не бачили та навіть не могли уявити. На HALLOWEEN резиденція перетвориться на мистецький бордель, у якому глядач стане безпосереднім учасником подій і порине у відверте потойбіччя пристрастей. А чого насправді тут чекати? Не знає ніхто, адже дійство ексклюзивне і явиться публіці вперше. Лише темні сили пристрасті підказують: леді, готуйте мереживні панчохи, червоні помади, квіти у волосся та найбільш розкішні аксесуари для повного занурення в палахкотливу казку скаженого кохання…

HALLOWEEN – Для всіх студентів

Коли: 29 та 30 жовтня

Час: з 15:00

Де: Льодовий стадіон – FESTIVAL SPACE, м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 9

Вартість: від 200 до 700 грн

На вечірку запрошують не тільки студентів, а й всіх киян, адже студент – це не рівень освіти, а стиль життя та настрою. Подію влаштовують вже десятий рік поспіль. На двох сценах для всіх гостей виступлять круті ді-джеї, артисти та репери. Але ця вечірка не тільки про танці, а ще й про знайомства. Адже на подію запрошені відомі блогери та тік-токери, які з радістю поспілкуються зі своїми фанатами.

Макіяж на Хелловін 2021: топ-5 оригінальних образів

Хелловін у цирку

Коли: 29 жовтня – о 14:00 та 19:00. 30 жовтня – о 12:00 та 16:00. 31 жовтня, о 12:00 та 16:00

Де: Національний цирк України, проспект Перемоги, 2

Вартість: від 50 до 550 грн

А ви готові відвідати божевільну вечірку до грандіозного святкування Halloween? Адже на три дні будівля цирку перетвориться на притулок усілякого роду нечисті. А ще додайте до уяви водну стихію, як містичне середовище, що ховає не лише страхи, але й таємниці відображення навколишнього світу. У воді, як у дзеркалі можна побачити справжню сутність і глибину. Вона очищує і передає інформацію, а також є основою більшості народних обрядів, символом свіжості, прозорим джерелом, утіленням богинь та істот, що живуть у ній.

До того ж, на маленьких монстриків чекає запланований аквагрим та насичена розважальна програма. Тривалість вистави в манежі 1 година 30 хвилин, без антракту. Загальна тривалість усього заходу – 2 години 30 хвилин.

Екскурсія по Лисій горі при свічках

Коли: 30 жовтня з 19:30 до 22:30

Де: Андріївський узвіз, 13

Вартість: 150 грн

Учасники запалять свічки і з ними подолають гору і власний страх. Пошуршат осіннім листям і розполохають привидів. А найсміливіші, які пройдуть весь маршрут, зможуть випити особливого святкового глінтвейну! Бери свічки, теплий одяг, зручне взуття і гарний настрій. А також друзів – адже разом і риса бити не страшно. Зубчики часнику, ароматні трави, роги, копита, мітли і маски всіляко вітаються. Буде страшно весело… Краще зареєструватися заздалегідь, адже кількість місць обмежена.

Перегляд фільму «Хелловін убиває», 18+

Коли: з 21 жовтня

Де: у мережі кінотеатрів «Планета кіно»

Вартість: від 100 до 210 грн

Трилер «Хелловін убиває» є прямим продовженням фільму, що вийшов у 2018 році. Перший фільм жахів, що поклав початок цілому кіновсесвіту, вийшов на екрани у 1978 році. Роль вбивці та маніяка Майкла Майєрса відтоді зіграло багато різних акторів. Окрім оригінальних фільмів популярністю користувались комікси за цим сюжетом, комп’ютерні ігри та оповідання. До своєї ролі у черговій стрічці повернулась Джеймі Лі Кертіс. Якщо ви хочете відчути яскраві емоції жаху – вам точно на цей фільм!

А, якщо ти все-таки захочеш відсвяткувати Хелловін вдома з безліччю смаколиків і фільмів, читай наш матеріал – як прикрасити будинок на Хелловін 2021.

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