У столиці відбудеться прем’єра експериментальної пластичної вистави «Трактуючі вічне мовчання»!

19 жовтня 2021 на «Сцені 6» Довженко-центру відбудеться прем’єра експериментальної пластичної вистави «Трактуючі вічне мовчання», у якій роль головного героя грає відомий танцівник Олександр Прохоров!

Актуальне питання пошуку себе загострилось до межі часу і почуттів… Творча команда ID_Art production представляє авторський проект, піднімаючи одвічні питання, відповіді на які знайде глядач крізь призму себе.

Головний герой Олександр Прохоров стане втіленням людини нового часу. Він зустрінеться з власними думками, які перетворюються у страх, сумніви, ілюзії, нові сенси, що змінюють внутрішній світ, відображений зовні. Злети стануть падіннями, відповіді – питаннями, люди – проекціями, і навпаки.

Концептуальна хореографічна вистава «Трактуючі вічне мовчання», під час якої глядачі проживуть власний епізод самоідентифікації – вічний шлях без маршруту і навігатора. 3D-ефекти сюжетного занурення створять нову реальність, з якою зіштовхнулись всі і кожен у актуальний трансформаційний період. Від падіння у власну прірву до прийняття зримого повітря над собою – час камерної імерсивності з вами, про вас, і для вас.

Прем’єра «Трактуючі вічне мовчання» – 19 жовтня 2021 о 19:00 на «Сцені 6» Довженко-центру.