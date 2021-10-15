Концертно-фестивальна осінь: Куди піти в Києві восени 2021. Афіша подій

Літо закінчилося, а Київ не збирається зменшувати оберти. Продовжуємо фестивалити, танцювати і співати в один голос з улюбленими виконавцями. Відзначайте в календарях наступні дати — ці події не можна пропускати!

Go-A — 23 вересня

Фаворити Євробачення 2021 і творці найкрутішої української музики цього року дадуть теплий концерт на терасі, хапаючи за хвіст літо. Go-A точно не дозволять нікому засмучуватися й нудьгувати.

Локація: Всі. Свої D12 (вул. Десятинна, 12).

Ціни: від 490 грн.

Проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво» – 9 – 29 вересня

9 вересня у Національному центрі «Український дім» відбулось відкриття виставкового проєкту «30х30. Сучасне українське мистецтво», який проходить у межах програми до 30-річчя незалежності України. Куратор виставки, мистецтвознавець Валерій Сахарук, сформував експозицію з 30 робіт, які відображають та представляють українське мистецтво у період 30 років незалежності країни. Особливістю проєкту є рівнозначність художніх творів та кураторського тексту у межах виставкового простору. Виставка базується на дослідженні мистецтвознавця, яке стало основою для створення однойменної книги. Виставка триватиме до 29 вересня.

Локація: Український дім

Ціна за запитом

Asaf Avidan — 15 жовтня

Asaf Avidan — це унікальний голос і філософські авторські твори. Його тенор-альтіно музичні критики вважають геніальним, а новий альбом — красивим одкровенням. Один із кращих артистів з Ізраїлю скоро вперше в Києві з презентацією своєї сьомої платівки Anagnorisis.

Локація: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А).

Ціни: від 890 грн.

Перша Українська Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва — с 15 по 30 жовтня

Унікальна інноваційна культурна подія ‒ перша Українська Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва відбудеться з 15 по 30 жовтня. Понад 50 сучасних робіт відомих художників з 15 країн світу будуть представлені на 700м² сучасної медіа галереї ARTAREA в Києві. Програму бієнале доповнять живі виступи артистів та міжнародна конференція. Завдяки підтримці Українського культурного фонду, посольства Іспанії в Україні та Іспанської Агенції з розвитку (AECID) вхід на всі заходи буде вільним, за умови попереднього запису.

Локація: Культурно-мистецький комплекс ARTAREA

Вхід вільний, за попереднім записом

Jamala — 21 жовтня

На жовтневому концерті співачка планує презентувати одразу дві свої музичні роботи: мініплиту «Ми» й повноформатну платівку «5/45». Однак без обожнюваних українськими меломанами хітів Джа, звісно, не обійдеться.

Локація: МЦКМ ПУ (Жовтневий палац) (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Ціни: 300–1250 грн.

Ëлка — 27 жовтня

Кожен із нас відправлявся з нею в «Прованс» і радісно підспівував «Около тебя». Скоро одна з найбільш екстравагантних співачок нашого простору дасть концерт зі свіжим альбомом «Мне легко». Без фірмового «Провансу» від Ёлки цієї осені, звичайно, теж не обійдеться.

Публіка вже багато років обожнює Ёлку за легку атмосферу на кожному концерті. Не дивно, що саме так — «Мне легко» — називається програма, яку співачка та її команда представлять у столиці 27 жовтня. Лети до Києва, Лізо, лети!

Локація: Stereo Plaza (п-т Лобановського, 119).

Ціни: від 650 грн.

The Dead Daisies — 16 листопада

Що вийде, якщо разом зберуться музиканти з кращих рок-груп усіх часів і народів (Deep Purple, Whitesnake, Black Sabbath тощо)? А вийде найкраща група важкого року нашої сучасності. The Dead Daisies везуть в Україну новий гучний альбом — Holy Ground.

Локація: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А).

Ціни: від 890 грн.

Vivienne Mort — 19 листопада

За плечима цієї інді-групи 6 магічних альбомів, від яких багато років шаленіють шанувальники. Vivienne Mort на чолі з неповторною Даніелою Заюшкіною дадуть великий концерт у столиці.

Локація: МЦКМ ПУ (Жовтневий палац) (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Ціни: від 580 грн.

Арсен Мірзоян — 30 листопада

Один із найхаризматичніших українських співаків Арсен Мірзоян відзначить 10 років сольної кар’єри великим концертом. На ньому артист презентує свіжу платівку та улюблені фанатами хіти.

Локація: Національний палац мистецтв Україна (вул. Велика Васильківська, 103)

Ціни: 350-2300 грн.