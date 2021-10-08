«На акваторії заводу купатися було заборонено»: масштабна виставка у М17

23 вересня у Центрі сучасного мистецтва М17 відкрилася виставка «На акваторії заводу купатися було заборонено»

«На акваторії заводу купатися було заборонено» — це перша масштабна презентація робіт художників і художниць, які протягом останніх років працювали на території колишнього Одеського судноремонтного заводу СРЗ-2, перетворивши її на унікальний культурний кластер і трансмедіальну лабораторію.

За кілька років закрита територія СРЗ-2 стала симбіозом скульптурних, малярських, шовкотрафаретних та інженерних майстерень, музичної студії, а також ательє. Умови ж, що дозволили цей органічний синтез і діалог мистецтв, є винятковими для новітньої історії українського мистецтва.

– Головна ідея виставки – показати трансформацію, те, як за пів року з розвалених, сирих, обдертих приміщень створили майстерні, які не хотілося залишати. Я бачу СРЗ все ж таки як завод, який продукує художні образи, музичні перформанси, виступи, вечірки, лабораторні експерименти. Цей настрій ми і хотіли передати у виставковому просторі М17, — Жанна Кадирова, мисткиня, кураторка проєкту.

Виставка досліджує феномен виникнення самоорганізованої творчої спільноти й самі ці об’єднавчі умови, головною з яких став простір: полишений судноремонтний завод в історичному центрі Одеси, який сьогодні існує під загрозою зникнення через пріоритети масштабної забудови берегової лінії. На прикладі арткластеру СРЗ-2 проєкт підіймає питання нестабільного становища митця/мисткині у суспільстві, а також можливостей для його/її реалізації та розвитку.

– Експозиція «На акваторії заводу купатися було заборонено» у М17 розповідає про роботи художників і художниць, які працювали на СРЗ, знайдені об’єкти, плакати, багато фото- та відеодокументації того, яким був завод та як його приміщення переробили митці. Зокрема помітно роботу Жанни Кадирової, кураторки проєкту, — відчувається уважне ставлення до простору та його історії. Пам’ятні знаки, плакати та інші артефакти, через які за ланцюжком можна було відтворити організацію роботи та буття робітників там – завдяки роботі митців ми маємо можливість дізнатися більше про його історію, співробітників та життя». — Наталія Шпитковська, директорка ЦСМ М17

До експозиції увійшли роботи таких художників/-ниць, як Женя Вольно, Вася Дмитрик, Максим Зацарінний, Жанна Кадирова, Павло Клименко, Commercialpublicart, Наталія Кушнір, Наталія Мариненко, МНПЛ, Денис Рубан, Ereh Saw, Микита Тищенко, Дарія Чечушкова, Ксенія Щербакова та інші.

Представлено й артефакти та інші свідчення з минулого життя заводу, архівні матеріали і документацію моменту його трансформації.

Кураторки: Жанна Кадирова, Майя Колеснік

Експозиція відкрита: з 23 вересня до 24 жовтня 2021 року

Офіційне відкриття: 23 вересня о 19:00

Години роботи: вівторок – неділя, з 11:00 до 21:00

Адреса: Центр сучасного мистецтва М17, вул. Антоновича, 102-104

Центр сучасного мистецтва М17 – культурна інституція, що прагне стати місцем діалогу для фахових кіл, платформою для вивчення та дослідження історичних і сучасних культурних процесів. Разом з українськими та міжнародними експертами ми воліємо навчати та надихати українське суспільство; через виставки, різноманітні мистецькі й освітні практики сприяти його позитивній трансформації. ЦСМ підтримує художні експерименти, колаборації та міжнародні обміни для експертів і митців різних напрямів задля інтеграції українського мистецтва до світового контексту.

Adamovskiy Foundation – фонд, заснований бізнесменом Андрієм Адамовським у 2018 році. Діяльність Фонду має некомерційний характер і націлена на збереження та вивчення культурної спадщини України та країн Східної Європи, а також має на меті популяризацію культури та мистецтва як запоруки сталого і цивілізованого розвитку суспільства.

ArtCult Foundation – громадська організація, створена ініціативною групою з метою популяризації і підтримки мистецтва в Україні і за кордоном. Фундація займається проведенням виставок, арт-проектів, фестивалів, благодійних аукціонів, освітніх проєктів та інших подій в культурній галузі.

Havas Engage – одна з найкращих агенцій маркетингових сервісів в Україні, частина всесвітньої рекламної мережі HAVAS. Запитаєте “Чим займається команда Havas Engage?” і почуєте три головних слова: інтегровані маркетингові комунікації. Масштабні рекламні кампанії, спонсорство, національні промоакції та трейд-маркетингові програми. Також в агенції є окрема практика під назвою Havas Events. Її спеціалісти займаються організацією івентів різного формату на будь-який смак.

СРЗ-2 сьогодні — простір для реалізації ідей, на території якого художники, маючи повну свободу самовираження, можуть обмінюватися досвідом, думками, а також працювати з простором напряму, експериментувати зі сценографією і site-specific експонуванням творів.