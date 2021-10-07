stop_sexтинг випустив аудіоказку про безпечний інтернет для дітей від 4 років

Освітній проєкт #stop_seхтинг в річницю випуску книги “Хаппі та її суперсила” Іри Бови представив казку в аудіоформаті. Тепер батьки можуть не лише користатися паперовою книгою для дітей від 4 років, але й слухати аудіоказку на YouTube-каналі #stop_sexтинг.

Онлайн-вимір – це нові можливості для кожного з нас. Ми щодня спостерігаємо, як маленькі діти вправно користуються додатками на власних смартфонах або пристроях батьків.

Дослідження “Виховання дітей в епоху екранів” (Pew Research Center) говорить про таке: 81% батьків 3-4-річних дітей відмічають, що їхні діти переглядають матеріали на YouTube. Окрім корисних відео, доволі часто там знаходиться і шкідливий контент, який впливає на емоційний стан та подальший психосоціальний розвиток дитини. Тому батькам, вихователям та вчителям варто розпочинати розмови з дітьми про онлайн-безпеку якомога раніше.

“Хаппі та її суперсила” допомагає багатьом родинам захистити своїх дітей і створити стосунки, сповнені довіри та розуміння

Казка “Хаппі та її суперсила” розповідає про черепашку, на ім’я Хаппі, що вчиться у молодшій школі і як більшість дітей полюбляє користуватися гаджетами. Одного дня в соціальній мережі Хаппі отримує запит на дружбу. Черепашка його приймає і спілкується з незнайомцем – Тритоном. І це спілкування приводить головну героїню до вирішення серйозних питань. Ця історія – ідеальний початок для обговорення безпечного використання інтернету з дітьми 4-10 років.

– Згідно з дослідженням, у якому взяли участь 4700 українських школярів, більш ніж половина опитаних, 51,9% дітей, почали користуватися інтернетом у віці 6-9 років. І з кожним роком вік дітей, що активно використовують гаджети, зменшується. Тому задача проекту #stop_sexтинг – це забезпечити батьків, вчителів та вихователів необхідними матеріалами для перших знань про інтернет-безпеку. На наш погляд, аудіоказка, яку #stop_sexтинг випустив за підтримки Blackshield Captial, – це найдоступніший формат для перших розмов з маленькою дитиною. Крім того, ви можете закріпити знання, проводячи спеціальні уроки за мотивами казки для дітей 4-6 та 7-9 років, – зазначає засновниця #stop_seхтинг Анастасія Дьякова.

Нагадаємо, книгу “Хаппі та її суперсила” Іри Бови було видано рівно рік тому, восени 2020 року, видавництвом “Талант”. У День безпечного інтернету 9 лютого 2021 року #stop_seхтинг представив навчальні матеріали для дітей 1-2 класу за мотивами казки, що можна провести як у школах, так і вдома. Крім того, влітку освітній проєкт випустив урок для дітей дошкільного віку (4-6 років).

З кожним роком вік дітей, що активно використовують гаджети, зменшується

– Мені в першу чергу, як мамі, дуже важливо, щоб дитина розуміла правила безпечної поведінки в мережі. І як письменниця, я не змогла не створити Хаппі, історія якої допомогла поговорити про це з сином. Ми постійно посилаємося на казку, згадуючи, наприклад, що “все, що потрапляє в мережу, копіюється без межі”, і “справжні друзі не змушують робити неприємні тобі речі”. І я щаслива, що “Хаппі та її суперсила” допомагає багатьом родинам захистити своїх дітей і створити стосунки, сповнені довіри та розуміння, – коментує авторка казки Іра Бова.

Запрошуємо слухати казку та проводити уроки разом із #stop_sexтинг:

Урок для дітей 1-2 класу за мотивами казки

Урок для дітей дошкільного віку

#stop_sexтинг – найбільший в Україні освітній проєкт щодо захисту дітей в інтернеті. Отримав премію Глобального договору ООН та загалом навчив більше ніж півмільйона дітей та батьків. В межах інформаційної компанії торкнувся мільйонів українських родин, а також створив першу в країні консультаційну лінію щодо безпеки дітей в інтернеті .