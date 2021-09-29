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Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Осінь вже вступила в свої права, за вікном дме холодний вітер, сонце дедалі рідше балує нас теплом. І ще більше хочеться, щоб поруч була кохана людина, яка зігріє навіть у найпохмурішу погоду. Читай наш любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021-го і будь у всеозброєнні. Гороскоп підкаже тобі, чого чекати цього місяця на любовному фронті!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей жовтень готує для тебе море приємних сюрпризів. Не відмовляйся від побачень, нехай навіть з тими, хто не справив на тебе особливого враження при знайомстві. Велика ймовірність, що саме на одному з цих побачень ти й зустрінеш САМЕ ТУ людину, про яку так давно мрієш. Друга зустріч може багато що змінити, повір!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Телець (21 квітня – 21 травня)

Цього місяця тобі доведеться завжди бути напоготові, адже зірки говорять, що дуже скоро ти познайомишся з цікавою і симпатичною людиною. Крути головою на всі боки, усміхайся оточуючим, будь привітним і мчи вперед, назустріч коханню всього твого життя! Тим же, в кого вже є друга половинка, рекомендуємо бути з коханими пом’якше, згладжувати кути і вчитися поступатися – так ви уникнете сварки.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

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Близнюки (22 травня – 21 червня)

Припини слухати поради оточуючих! Навіть ті, хто бажає тобі найкращого, не завжди бувають праві. Лише ти знаєш, що і хто по-справжньому тобі потрібен. Будь сміливішим, не бійся зробити перший крок назустріч новим стосункам. Нове знайомству обіцяє великі перспективи на любовному фронті найближчим часом!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Рак (22 червня – 23 липня)

Девіз цього місяця для тебе: «Вір у дива!» У жовтні в твоєму житті з’явиться нова людина, яка точно займе в серці важливе місце. Буде це сильне кохання чи міцна дружба – вирішувати тобі, але те, що новий знайомий надовго закріпиться у твоєму житті, це точно. Тож пильнуй, знакова зустріч не за горами!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Лев (24 липня – 23 серпня)

Присвяти цей місяць собі і своїм талантам! Запишись на курси англійської, про які давно мрієш, зроби, нарешті, ту зачіску з картинки, про яку давно мрієш, навчися готувати шоколадний пудинг або розберися з тим додатком доставки їжі хоча б! Розвивайся в усіх сферах, удосконалюйся, і люди до тебе потягнуться. Ось побачиш, дуже скоро в житті відбудеться крутий струс, тож не розслабляйся!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Жовтень просить тебе: «Зупинися!» Ти весь час кудись біжиш, і за сотнею справ не помічаєш, як сильно твоя увага потрібна рідним та друзям. Просто розслабся, знайди час на такий бажаний відпочинок і дозволь друзям затягнути себе на вечірку – там тебе чекає приємний сюрприз! І пам’ятай: голлівудська усмішка – обов’язкова частина твого образу цього місяця!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Це твій місяць! Час відпустити всі погані спогади і попрощатися з людьми, які приносять у твоє життя негативні емоції. Звільни місце в своєму серці для нових романтичних пригод, а їх у жовтні буде багато. Якщо в тебе є друга половинка, постарайся проводити разом якомога більше часу, запишись до автошколи чи спортивної секції – спільно проведений час зблизить вас ще більше!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У першій половині місяця зосередься на навчанні або роботі, дуже скоро тебе чекає приємна нагорода за старання. А ось після 15 жовтня активно дивися в усі боки: зірки обіцяють знакову зустріч, яка практично миттєво переверне твій звичний життєвий розклад з ніг на голову! Тут вже точно буде не до навчання! 🙂

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Придивися до людей у своїй компанії: хтось із близьких знайомих давно в тебе таємно закоханий! І цього місяця він, цілком імовірно, наважиться на рішучий крок – відкриє тобі свої почуття. Не проґав свій шанс на щастя: хто знає тебе краще, ніж людина, з якою ви дружите тисячу років? То ж бо й воно!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Тобі цього місяця доведеться зробити складний вибір! Відразу двоє намагатимуться завоювати твоє серце, і кому з них віддати перевагу – вирішувати тобі. Тільки не поспішай, зваж усі «за» і «проти», подумай – хто з них налаштований справді серйозно, а для кого ти просто черговий трофей?

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Цього місяця тобі варто ретельніше, ніж зазвичай, стежити за своїми емоціями. Ревнощі можуть стати каменем спотикання у твоїх стосунках, а безпідставні звинувачення – послужити причиною розриву. Довіряй своїй коханій людині, намагайся уникати сварок і обходити гострі кути, і в кінці місяця тебе чекає приємний сюрприз у стосунках! Просто почекай!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Риби (20 лютого – 20 березня)

Готуйся до пригод! У жовтні тебе чекає незабутня подорож, і лише від тебе залежить, куди ти вирушиш: у сусіднє місто чи в далеку країну. Обов’язково поклади у валізу парочку стильних нарядів, незалежно від того поїдеш ти з друзями або з коханою людиною. У новому місті тебе точно чекає романтичне побачення, яке з ніг на голову переверне твоє життя!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021

Фото: IStock

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