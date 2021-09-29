Осінь вже вступила в свої права, за вікном дме холодний вітер, сонце дедалі рідше балує нас теплом. І ще більше хочеться, щоб поруч була кохана людина, яка зігріє навіть у найпохмурішу погоду. Читай наш любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2021-го і будь у всеозброєнні. Гороскоп підкаже тобі, чого чекати цього місяця на любовному фронті!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей жовтень готує для тебе море приємних сюрпризів. Не відмовляйся від побачень, нехай навіть з тими, хто не справив на тебе особливого враження при знайомстві. Велика ймовірність, що саме на одному з цих побачень ти й зустрінеш САМЕ ТУ людину, про яку так давно мрієш. Друга зустріч може багато що змінити, повір!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Цього місяця тобі доведеться завжди бути напоготові, адже зірки говорять, що дуже скоро ти познайомишся з цікавою і симпатичною людиною. Крути головою на всі боки, усміхайся оточуючим, будь привітним і мчи вперед, назустріч коханню всього твого життя! Тим же, в кого вже є друга половинка, рекомендуємо бути з коханими пом’якше, згладжувати кути і вчитися поступатися – так ви уникнете сварки.

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Близнюки (22 травня – 21 червня)

Припини слухати поради оточуючих! Навіть ті, хто бажає тобі найкращого, не завжди бувають праві. Лише ти знаєш, що і хто по-справжньому тобі потрібен. Будь сміливішим, не бійся зробити перший крок назустріч новим стосункам. Нове знайомству обіцяє великі перспективи на любовному фронті найближчим часом!

Рак (22 червня – 23 липня)

Девіз цього місяця для тебе: «Вір у дива!» У жовтні в твоєму житті з’явиться нова людина, яка точно займе в серці важливе місце. Буде це сильне кохання чи міцна дружба – вирішувати тобі, але те, що новий знайомий надовго закріпиться у твоєму житті, це точно. Тож пильнуй, знакова зустріч не за горами!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Присвяти цей місяць собі і своїм талантам! Запишись на курси англійської, про які давно мрієш, зроби, нарешті, ту зачіску з картинки, про яку давно мрієш, навчися готувати шоколадний пудинг або розберися з тим додатком доставки їжі хоча б! Розвивайся в усіх сферах, удосконалюйся, і люди до тебе потягнуться. Ось побачиш, дуже скоро в житті відбудеться крутий струс, тож не розслабляйся!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Жовтень просить тебе: «Зупинися!» Ти весь час кудись біжиш, і за сотнею справ не помічаєш, як сильно твоя увага потрібна рідним та друзям. Просто розслабся, знайди час на такий бажаний відпочинок і дозволь друзям затягнути себе на вечірку – там тебе чекає приємний сюрприз! І пам’ятай: голлівудська усмішка – обов’язкова частина твого образу цього місяця!

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Це твій місяць! Час відпустити всі погані спогади і попрощатися з людьми, які приносять у твоє життя негативні емоції. Звільни місце в своєму серці для нових романтичних пригод, а їх у жовтні буде багато. Якщо в тебе є друга половинка, постарайся проводити разом якомога більше часу, запишись до автошколи чи спортивної секції – спільно проведений час зблизить вас ще більше!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У першій половині місяця зосередься на навчанні або роботі, дуже скоро тебе чекає приємна нагорода за старання. А ось після 15 жовтня активно дивися в усі боки: зірки обіцяють знакову зустріч, яка практично миттєво переверне твій звичний життєвий розклад з ніг на голову! Тут вже точно буде не до навчання! 🙂

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Придивися до людей у своїй компанії: хтось із близьких знайомих давно в тебе таємно закоханий! І цього місяця він, цілком імовірно, наважиться на рішучий крок – відкриє тобі свої почуття. Не проґав свій шанс на щастя: хто знає тебе краще, ніж людина, з якою ви дружите тисячу років? То ж бо й воно!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Тобі цього місяця доведеться зробити складний вибір! Відразу двоє намагатимуться завоювати твоє серце, і кому з них віддати перевагу – вирішувати тобі. Тільки не поспішай, зваж усі «за» і «проти», подумай – хто з них налаштований справді серйозно, а для кого ти просто черговий трофей?

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Цього місяця тобі варто ретельніше, ніж зазвичай, стежити за своїми емоціями. Ревнощі можуть стати каменем спотикання у твоїх стосунках, а безпідставні звинувачення – послужити причиною розриву. Довіряй своїй коханій людині, намагайся уникати сварок і обходити гострі кути, і в кінці місяця тебе чекає приємний сюрприз у стосунках! Просто почекай!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Готуйся до пригод! У жовтні тебе чекає незабутня подорож, і лише від тебе залежить, куди ти вирушиш: у сусіднє місто чи в далеку країну. Обов’язково поклади у валізу парочку стильних нарядів, незалежно від того поїдеш ти з друзями або з коханою людиною. У новому місті тебе точно чекає романтичне побачення, яке з ніг на голову переверне твоє життя!

Фото: IStock

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