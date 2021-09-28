Концертно-фестивальна осінь: Куди піти в Києві восени 2021. Афіша подій

Літо закінчилося, а Київ не збирається зменшувати оберти. Продовжуємо фестивалити, танцювати і співати в один голос з улюбленими виконавцями. Відзначайте в календарях наступні дати — ці події не можна пропускати!

Go-A — 23 вересня

Фаворити Євробачення 2021 і творці найкрутішої української музики цього року дадуть теплий концерт на терасі, хапаючи за хвіст літо. Go-A точно не дозволять нікому засмучуватися й нудьгувати.

Локація: Всі. Свої D12 (вул. Десятинна, 12).

Ціни: від 490 грн.

Проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво» – 9 – 29 вересня

9 вересня у Національному центрі «Український дім» відбулось відкриття виставкового проєкту «30х30. Сучасне українське мистецтво», який проходить у межах програми до 30-річчя незалежності України. Куратор виставки, мистецтвознавець Валерій Сахарук, сформував експозицію з 30 робіт, які відображають та представляють українське мистецтво у період 30 років незалежності країни. Особливістю проєкту є рівнозначність художніх творів та кураторського тексту у межах виставкового простору. Виставка базується на дослідженні мистецтвознавця, яке стало основою для створення однойменної книги. Виставка триватиме до 29 вересня.

Локація: Український дім

Ціна за запитом

Asaf Avidan — 15 жовтня

Asaf Avidan — це унікальний голос і філософські авторські твори. Його тенор-альтіно музичні критики вважають геніальним, а новий альбом — красивим одкровенням. Один із кращих артистів з Ізраїлю скоро вперше в Києві з презентацією своєї сьомої платівки Anagnorisis.

Локація: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А).

Ціни: від 890 грн.

Jamala — 21 жовтня

На жовтневому концерті співачка планує презентувати одразу дві свої музичні роботи: мініплиту «Ми» й повноформатну платівку «5/45». Однак без обожнюваних українськими меломанами хітів Джа, звісно, не обійдеться.

Локація: МЦКМ ПУ (Жовтневий палац) (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Ціни: 300–1250 грн.

Ëлка — 27 жовтня

Кожен із нас відправлявся з нею в «Прованс» і радісно підспівував «Около тебя». Скоро одна з найбільш екстравагантних співачок нашого простору дасть концерт зі свіжим альбомом «Мне легко». Без фірмового «Провансу» від Ёлки цієї осені, звичайно, теж не обійдеться.

Локація: Stereo Plaza (п-т Лобановського, 119).

Ціни: від 650 грн.

The Dead Daisies — 16 листопада

Що вийде, якщо разом зберуться музиканти з кращих рок-груп усіх часів і народів (Deep Purple, Whitesnake, Black Sabbath тощо)? А вийде найкраща група важкого року нашої сучасності. The Dead Daisies везуть в Україну новий гучний альбом — Holy Ground.

Локація: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А).

Ціни: від 890 грн.

Vivienne Mort — 19 листопада

За плечима цієї інді-групи 6 магічних альбомів, від яких багато років шаленіють шанувальники. Vivienne Mort на чолі з неповторною Даніелою Заюшкіною дадуть великий концерт у столиці.

Локація: МЦКМ ПУ (Жовтневий палац) (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Ціни: від 580 грн.

Арсен Мірзоян — 30 листопада

Один із найхаризматичніших українських співаків Арсен Мірзоян відзначить 10 років сольної кар’єри великим концертом. На ньому артист презентує свіжу платівку та улюблені фанатами хіти.

Локація: Національний палац мистецтв Україна (вул. Велика Васильківська, 103)

Ціни: 350-2300 грн.