Jager Music Awards 2021 оголосить найкращих у музичній індустрії України

Нова концепція, 32 представники експертної ради і призи для молодих артистів— що ще стало відомо про першу премію незалежної музики в Україні?

Сучасність зміщує будь-які жанрові рамки, кросовери — нова норма. Реп-культура рефлексує над здобутками рок-музикантів, у той час як елементи інді та експериментальної музики стали ще одним компонентом поп-сцени. Хто вправніше справляється з балансуванням на межі, той і перемагає. У музичній індустрії — час помішаних.

Помішані — майстри музичної реальності. Імена найкращих із них назвуть на церемонії Jager Music Awards 19 листопада, підводячи підсумки 2021-го. Цього року переможців премії оберуть у 7 основних номінаціях: «Артист року», «Трек року», «Відео року», «Подія року», «Лейбл року», «Внесок в індустрію» та «Соціальна ініціатива».

Уперше в історії Jager Music Awards буде оголошено найкращого в категорії «Помішаний артист року». Спеціальна номінація визначить автора чи музичний продукт, який має міжстильове чи міжкультурне підґрунтя, поєднання різних жанрів, залучення інших видів мистецтв.

– Вихід з оксюморона «нові терміни — колишні жанри» я бачу якраз у майстерності поєднання різнорідних елементів у загальний культурний, зокрема музичний, артефакт. Перспективність такого підходу давно і з міжнародним успіхом продемонстрували колаборації як рокерів Aerosmith із реперами Run-DMC, так і Diesel із берлінською вуличною шаурмою «У Мустафи», — Stereoigor, співголова експертної ради Jager Music Awards 2021, музичний журналіст і засновник аудіожурналу Stereobaza.

Незмінним в історії премії залишається підтримка молодих артистів на українській сцені. З 16 вересня до 10 жовтня музиканти-початківці можуть подати заявку на сайті jagermusicawards.com.ua, аби позмагатися за призи у категоріях Young Blood.

– Номiнацiї Young Blood має три варіації з дуже класними призовими — 110 000 гривень на зйомки кліпу, 70 000 гривень на придбання музичного обладнання, а також можливість видати платівки з власною музикою непоганим тиражем. Це все абсолютно реальний шанс, то чому б не спробувати?, — Віра Логданіді, співголова експертної ради Jager Music Awards 2021, співзасновниця та резидентка вечірок і лейблу Rhythm Büro.

До ради журі цьогоріч увійшли 32 музичні експерти з різних частин України та закордону. Серед них: Томас Гегер (Австрія) — засновник віденського шоукейс-фестивалю Waves Festival & Conference, Інгрід Котла (Естонія) — керівниця відділу комунікацій Tallinn Music Week, Ірина Горбань — менеджерка гуртів DakhaBrakha і Dakh Daughters.

Уперше в історії Jager Music Awards посаду голови ради обіймуть одразу два представники журі: співзасновниця та резиденка вечірок і лейблу Rhythm Büro Віра Логданіді та музичний журналіст і автор аудіожурналу Stereobaza Stereoigor.

Нагадаємо, що вплинути на результати, разом із журі, може кожен із користувачів сайту премії. Голосування в основних номінаціях розпочнеться 16 жовтня і триватиме до 10 листопада.