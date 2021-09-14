ARTBAT: заключний виступ сезону та запуск лейблу

17 вересня відбудеться масштабний заключний виступ сезону електронного дуету ARTBAT. Подія відбудеться на даху КВЦ “Парковий”. Організатори планують перетворити локацію на один великий танцювальний майданчик з вражаючою сценою та атмосферою. Унікальна подія, яка стане найгучнішою електронною вечіркою цього року у Києві.

Разом з хедлайнерами у цей вечір виступатимуть WhoMadeWho.

ARTBAT — це колаборація між Артуром та Батішем. Два визначних українських артисти, які вже стали одним із найбільших імен у світовій індустрії електронної музики. Сети ARTBAT захоплюють усіх як на великих музичних фестивалях, так і в атмосфері закритої клубної вечірки.

Прямуючи до статусу головних електронних зірок світу, ARTBAT оголосили про запуск власного електронного музичного лейблу UPPERGROUND.

Запуск лейблу відбувся 27 серпня, майже через шість років після виходу дебютного синглу ARTBAT “Mandrake”. Першим релізом став сингл “Flame”, презентація якого відбудеться на вечірці, разом з новими треками лейблу.

Артисти з’явилися на обкладинці останнього випуску Mixmag Brazil та є постійними учасниками найбільших електронних фестивалів світу – Tomorrowland, Awakenings, Strakwerk, EXIT, Afterlife, Ultra, CERCLE. Виступ ARTBAT на унікальній локації, горі Шугар Лоаф у Бразилії, зібрав більше 19 млн переглядів та вважається одним із найуспішніших виступів CERCLE.

WhoMadeWho — гурт з Копенгагену, який вражає унікальним звучанням. Данські артисти давно стали улюбленцями української публіки та успішно співпрацюють з ARTBAT, випускаючи сумісні сингли. На вечірці 17 вересня WhoMadeWho та ARTBAT зіграють новий сумісний сингл.

WhoMadeWho стали першим гуртом із Данії, що виступили на фестивалі Burning Man у пустелі Невада, — вони відіграли діджей-сет на найпопулярнішому арт-карі події Mayan Warrior. У Єгипті гурт зіграв ексклюзивний сет наживо для CERCLE біля храму Абу Сімбел.

Організаторами події 17 вересня виступають Atlas Agency, за підтримки фестивалю Atlas Weekend та промо групи SVET.

Дата: 17 вересня

Початок о 18:00

Локація: оглядовий майданчик КВЦ “Парковий”