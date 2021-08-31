Концертно-фестивальна осінь: Куди піти в Києві восени 2021. Афіша подій

Літо закінчується, а Київ не збирається зменшувати оберти. Продовжуємо фестивалити, танцювати і співати в один голос з улюбленими виконавцями. Відзначайте в календарях наступні дати — ці події не можна пропускати!

Валерій Меладзе — 2 вересня

«Я напишу тебе: не бойся — я с тобой! Салют, Вера». Ми можемо не бути фанатами братів Меладзе, але пісні Валерія чомусь усе одно знаємо на пам’ять. Тому що вони геніальні й зачіпають душу. Провести вечір біля озера під зірками в шикарній атмосфері Osocor Residence підживий концерт «останнього романтика» — кращий подарунок до початку осені для кожного.

Локація: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

Ціни: від 1890 грн.

Comic Con Ukraine 2021 — 4–5 вересня

Вбратися в неймовірний одяг і танцювати під живу музику, що переносить в Середньовіччя, від співавторів саундтреків гри The Witcher 3: Wild Hunt — групу Perсival. А може, стати одним із найяскравіших учасників Cosplay- або Cover Dance-шоу.

Comic Con Ukraine 2021: оновлена програма та які зірки приїдуть

А ще краще взяти автограф у самих Марка Дакаскоса, Анни Шаффер, Наталії Тени або Гелени Манковської. Наймасштабніший Comic Con Ukraine 2021 подарує тобі ці розваги й багато інших зустрічей зі світовими зірками гік-культури.

Локація: Арт-завод «Платформа» (вул. Магнітогорська, 1А).

Ціни: 350–2000 грн.

SOLOMUN — 11 вересня

Танцювати під одного з кращих техно-хаус-діджеїв світу на розкішному танцювальному майданчику — це можливо в Києві завдяки Osocor Residence. SOLOMUN — бажаний гість кращих клубів нашої планети, лайви якого на Circle мільйони фанатів заслуховують до дірок. Скоро він власною персоною дасть крутий сет і для українців — любителям танцювальної музики у жодному разі не можна пропускати.

Локація: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

Ціни: від 2100 грн.

Go-A — 23 вересня

Фаворити Євробачення 2021 і творці найкрутішої української музики цього року дадуть теплий концерт на терасі, хапаючи за хвіст літо. Go-A точно не дозволять нікому засмучуватися й нудьгувати.

Локація: Всі. Свої D12 (вул. Десятинна, 12).

Ціни: від 490 грн.

Asaf Avidan — 15 жовтня

Asaf Avidan — це унікальний голос і філософські авторські твори. Його тенор-альтіно музичні критики вважають геніальним, а новий альбом — красивим одкровенням. Один із кращих артистів з Ізраїлю скоро вперше в Києві з презентацією своєї сьомої платівки Anagnorisis.

Локація: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А).

Ціни: від 890 грн.

Jamala — 21 жовтня

На жовтневому концерті співачка планує презентувати одразу дві свої музичні роботи: мініплиту «Ми» й повноформатну платівку «5/45». Однак без обожнюваних українськими меломанами хітів Джа, звісно, не обійдеться.

Локація: МЦКМ ПУ (Жовтневий палац) (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Ціни: 300–1250 грн.

Ëлка — 27 жовтня

Кожен із нас відправлявся з нею в «Прованс» і радісно підспівував «Около тебя». Скоро одна з найбільш екстравагантних співачок нашого простору дасть концерт зі свіжим альбомом «Мне легко». Без фірмового «Провансу» від Ёлки цієї осені, звичайно, теж не обійдеться.

Локація: Stereo Plaza (п-т Лобановського, 119).

Ціни: від 650 грн.

The Dead Daisies — 16 листопада

Що вийде, якщо разом зберуться музиканти з кращих рок-груп усіх часів і народів (Deep Purple, Whitesnake, Black Sabbath тощо)? А вийде найкраща група важкого року нашої сучасності. The Dead Daisies везуть в Україну новий гучний альбом — Holy Ground.

Локація: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А).

Ціни: від 890 грн.

Vivienne Mort — 19 листопада

За плечима цієї інді-групи 6 магічних альбомів, від яких багато років шаленіють шанувальники. Vivienne Mort на чолі з неповторною Даніелою Заюшкіною дадуть великий концерт у столиці.

Локація: МЦКМ ПУ (Жовтневий палац) (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Ціни: від 580 грн.

Арсен Мірзоян — 30 листопада

Один із найхаризматичніших українських співаків Арсен Мірзоян відзначить 10 років сольної кар’єри великим концертом. На ньому артист презентує свіжу платівку та улюблені фанатами хіти.

Локація: Національний палац мистецтв Україна (вул. Велика Васильківська, 103)

Ціни: 350-2300 грн.