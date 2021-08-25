Напевно ви з нетерпінням чекаєте відкриття пляжного сезону і вже дістали улюблені купальники і плавки, а, можливо, навіть встигли позасмагати! Але при виборі місця для відпочинку варто бути дуже уважними – в Києві далеко не всі водойми підходять для купання, тож якщо ви хочете не лише позасмагати, а й поплавати, вибирайте одну з локацій у нашому списку. Ми зібрали 10 безпечних пляжів Києва, де можна відпочити і скупатися влітку 2021.

Гідропарк. Пляж «Венеція».

Одне з найпопулярніших місць відпочинку у столиці. Тут комфортні умови і для дорослих, і для дітей, чисто і багато кафе, ось тільки треба бути готовим, що людей на пляжі буде багато. Зручне розташування біля метро «Гідропарк» робить це місце максимально затребуваним влітку.

Гідропарк. Дитячий пляж

Це, мабуть, найкраще місце для відпочинку з дітьми, адже для них тут безліч розваг і створені всі умови для безпечного відпочинку – є жилети, кола, і постійно чергує рятувальник. Єдиний мінус – багато людей, бо цей пляж знаходиться найближче до метро – просто біля Венеціанського мосту.

Труханів острів. Центральний пляж

Цей пляж особливо любить молодь. Розташований у центрі Києва, він приваблює своєю доглянутістю. Тут є все необхідне: кабінки для переодягання, туалети, кафе. А за бажання навіть можна замовити доставку їжі просто на пляж J З мінусів – багатолюдно й шумно, але це плата за вдале розташування: від метро «Контрактова площа» потрібно перейти через Пішохідний міст, повернути ліворуч, і ви на місці!

Парк Дружби Народів. «Чорторий»

Великий пляж, який підійде для комфортного відпочинку з компанією. Тут зазвичай менше людей, ніж на інших столичних пляжах, адже від метро «Петрівка» доводиться добиратися тролейбусом або маршруткою. З плюсів – великий навіс від сонця, роздягальні та питні фонтанчики. З мінусів – за водичкою і морозивом доведеться прогулятися в X-Park.

Щоб потрапити на пляж, потрібно від метро «Петрівка» доїхати до зупинки «Парк Дружби народів» і перед входом у сам парк повернути ліворуч.

Пляж озера Тельбін

Озеро Тельбін, розташоване на лівому березі Києва, на Березняках, вважається одним із найчистіших водойм у столиці. За ним доглядають, щороку чистять, а територію навколо за останній кілька років привели до ладу: на пляжі чистий білий пісочок, навколо озера розташувалися бігові та велодоріжки, а по периметру – безліч кафе й магазинчиків.

Дістатися до пляжу найпростіше від метро «Лівобережна» маршруткою. Виходити на зупинці «Церква» (вул. Павла Тичини).

Пляж на Дніпровській набережній. «Березняки»

Ще одна локація для відпочинку на Лівому березі – вузька довга смуга пляжу вздовж Дніпровської набережної. Тут можна не лише поплавати й позасмагати, а й покататися на сапах, байдарках, катамаранах або орендувати альтанку з мангалом. Через дорогу розташований великий супермаркет, тому крім підстилки можна з собою нічого не брати. Людей багато, але вид на схили Правого берега все окупає!

Пляж озера Радунка (Райдужне)

Для любителів теплої води ідеальним варіантом буде пляж біля озера Райдужне в Дніпровському районі, на Воскресенці. Завдяки невеликим розмірам водойма у спеку відмінно прогрівається. Але варто бути уважними – в Радунці багато водоростей, і на глибині вони являють серйозну небезпеку, тож перепливати озеро рятувальники не рекомендують. Зате тут можна орендувати катамарани і невеликі човники, а для малюків біля пляжу є ігрова зона.

Дістатися можна від метро «Лівобережна» або «Лісова» автобусом або маршруткою. Виходити на зупинці «вул. Райдужна», втім, навряд чи ви проїдете – озеро розташоване близько до дороги, і його видно при під’їзді.

Пляж «Вербний» на Оболоні

І хоча на красивій Оболонській набережній немає пляжу, зовсім поруч розташоване озеро Вербне – глибоке і чисте з доволі доглянутим пляжем. Тут немає лежаків і навісів, зате є дрібненький білий пісочок і чисте прохолодне озеро з підземними ключами. Глибина озера – 22 метри, тож попри його невелику ширину варто бути пильними і особливо уважно стежити за малюками.

До Вербного озера можна дійти пішки від метро «Петрівка» або ж проїхатися маршруткою від метро «Оболонь» до зупинки «Приозерна».

Пляж біля «Південного берега Києва»

Ще одне культове для молоді місце на Трухановому острові, тому що на території пляжу розташувався досить великий «Південний берег Києва» – трендова річна локація з баром, кафе і нічними вечірками. Тут є зручні безкоштовні шезлонги (щоправда, їх небагато), крісла-мішки та великий навіс від сонця. І бонусом – гарний вид на Дніпро і правий берег.

Щоб потрапити на цей пляж, потрібно перейти через Пішохідний міст і повернути праворуч. Пройдіть трохи вперед – і ви на місці!

Пляж «Троєщина»

Про те, що міський пляж на вул. Деснянській минулого року оновили, мало хто знає, тому зазвичай тут немає натовпу. Розташований біля села Троєщина, пляж повністю оснащений для комфортного відпочинку – чистий пісок, новенькі роздягальні, дитячий майданчик, зона для пляжного волейболу та турніки. Тут кожен знайде, чим зайнятися! Дістатися можна від метро «Чернігівська» маршруткою до зупинки «Поштове відділення 230».

Фото: IStock

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