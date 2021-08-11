Куди поїхати у відпустку влітку в Україні? Топ-5 неочевидних місць в Україні

Ура, літо! А отже і відпустка вже на носі. Проте з пандемією і теперішніми реаліями страшно планувати поїздку закордон заздалегіль, а раптом знову закриють якісь країни? Тож найкращий варіант цього літа – відпочинок в Україні. І, до речі, нічім не гірший. В Україні є чимало туристичних місць, в яких ти і твої близьки ще точно не були. Представляємо топ-5 локацій для твоєї відпустки цього літа. Враження від рідних чудес – гарантовані.

Лемурійське (рожеве) озеро

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Le Маршрутка (@lemarshrutka_official)

У Херсонській області біля Азовського моря є унікальне солоне Лемурійське рожеве озеро. Розташоване воно біля самого початку Арабатської стрілки поблизу села Приозерне та міста Генічевськ. Рожевий колір озеро отримало завдяки мікроводорості Dunaliella salina, що живе у його дуже солоній воді. Є версія, що озеро – це залишки стародавнього Лемурійського моря. Доїхати сюди можна на власній машині або ж маршруткою від Генічевська до Генгорки, і далі 5 км пішки.

Як ви вже зрозуміли, шлях до озера довгий, але вартий побаченого. Краще за все, вирушаючи сюди, брати з собою запас води, щоб можна було попити та змити із себе сіль, оскільки вода тут дуже солона. Босоніж озером краще не ходити – соляне дно може пошкодити шкіру. Гарним варіантом для порятунку стануть рифові тапочки, як для єгипетських коралів.

Щоб доїхати до Рожевого озера, спочатку можна зупинитись у місті Генічевську. Воно тихе, приємне та цілком підійде для тих, хто хоче відпочити у тиші. Щодо пляжів, то їх у Генічеську два – Дитячий та Дикий. На першому прекрасно відпочивати сім’ям із дітьми, бо тут зовсім не глибоко, є навіси, магазини, атракціони. Другий же – найпопулярніший серед туристів, адже море ту глибше, пляж вужчий, але немає такої інфраструктури магазинів, як на першому.

Казковий яр

Є тут фани “Володаря перснів” та міста хобітів Шира? У вас з’явилась унікальна можливість не їхати до Нової Зеландії або Ісландії, але побувати наче на знімальному майданчику трилогії. Навіть, якщо ви не розумієте, про що йшлось вище, Казковий яр все одно здивує вас не менше.

Всього лише за 49 км від Києва, між Васильковом і селом Велика Бугаївка, посеред поля з’явився яр – обриви з висотою схилів до 30 метрів. Надзвичайно вражаючим здається і колір трави – вона тут яскраво-зелена!

Сюди краще їхати власним авто, але можна дістатись і від столичної станції метро Виставковий центр маршруткою №303, їхати до Василькова. Готелів, щоб переночувати посеред поля, немає, проте можна зупинитись у власному наметі зі своєю їжею та консервами. Сміття після відпочинку варто забрати з собою.

Шацькі озера

“Блакитні очі Волині” – так ще називають Шацькі озера через їх кришталеву воду. Складаються вони з 30 водойм, найбільшим з них є Світязь. Для охорони цієї краси ще у 1983 році створено Шацький природній національний парк. Тут можна насолодитись прозорою водою, свіжим повітрям, сосновим ароматним лісом. Вода Шацьких озер збагачена гліцерином та сріблом, що допоможе оздоровитись та набратись сил.

Туристи найбільше полюбляють зупинятись на озерах Світязь, Пісочне та Пулимецьке. Тут є багато розваг: екскурсії, водні атракціони, дайвінг, велосипеди та навіть аніматори для дітей.

Переночувати тут можна у чотирьох зонах відпочинку – “Гряда”, “Світязь”, Урочища “гушова” і “Пісочне”. На берегах озера розташована велика кількість баз відпочинку, приватних котеджів і будинків, пансіонатів. Також можна зупинитись зі своїм наметом, що вийде майже безкоштовним та дозволить насолоджуватись краєвидами 24/7.

Острів Джарилгач

Мрієш потрапити на Мальдіви? А в нас є власні. Блакитна вода, чистий білий пісок та чудові краєвиди – все це можна побачити на українських Мальдівах – на острові Джарилгач. Острів є найбільшим за площею (62 кв.км) в акваторії Чорного моря, та другим за довжиною (42 кв. км) на території України.

Це прекрасне місце для тих, хто любить відпочивати у тиші та спокої, без метушні, атракціонів та натовпу туристів, але водночас насолоджуватися природою, плавати у морі та дихати солоним бризом. Море – основна розвага на Джарилгачі, але це чудово – справжнє єднання з природою. Також вас дуже здивують дельфіни, які скачуть над поверхнею Чорного моря та білі піски, як на тих же Мальдівах.

Крім цього, тут можна спробувати справжнє сафарі – тебе посадять у відкритий автомобіль та повезуть островом. Під час такої поїздки можна милуватись косулями, оленями, дикими коням, зайцями, дикими кабанами та різними птахами.

Щоб побачити всю цю красу, спершу потрібно доїхати до Херсона, потім пересісти на автобус до Скадовська, а звідти вже катером до Джарилгача хвилин 30. Зупинитись на острові можна, як в спеціальних будиночках, так і в своєму наметі.

Бакота

Бакотська затока – унікальне місце у Херсонській області, яке ще називають “українською Атлантидою”, адже під нею поховані десятки сіл. Затока створили у 1986 році під час будівництва Дністровської ГЕС. Жителів села Бакота, давньої столиці Пониззя, примусово виселили, давши на переїзд вісім років. Але у 1981 році почалось поступове підняття рівня Дністра, яке тривало шість років і забрало під воду разом з Бакотою загалом кілька десятків сіл.

Зараз же Бакота стала одним з найулюбленіших місць туристів, які хочуть побачити щось нове в Україні. Мікороклімат тут прирівнюють до кримського, він м’який та теплий. А все через гори, які захищають затоку від вітру.

Сюди краще їхати з наметами, адже тут ви не знайдете шикарного сервісу та модних готелів. Бакота створена для того аби насолоджуватись природою, повітрям та наплаватись досхочу. Також тут можна провести чудово рибалку, спіймати ляща, судака та окуня. А для дітей є і спортивні майданчики, і аніматори, і атракціони.

Їхати сюди краще машиною, але також можна дістатись спочатку до Кам’янця-Подільського чи Хмельницького, звідти пересісти на автобус. Але довезуть вони вас тільки до сусідніх сіл – Гораєвка і Стара Ушиця, а далі доведеться йти пішки приблизно 2 км.

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