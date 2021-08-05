Україна на всесвітньо відомому фестивалі в Японії: Хто представлятиме?

Срібні призери відбору World Cosplay Summit Ukraine 2019 представлятимуть Україну на всесвітньо відомому фестивалі в Японії

7-8 серпня 2021 року відбудеться така довгоочікувана подія для всієї косплей-спільноти – World Cosplay Championship Video Division. Тривалість чемпіонату складатиме 2 дні, в неділю близько 13:00 розпочнеться церемонія нагородження. Змагання проходитиме онлайн. В суботу трансляція розпочнеться о 5:30 – глядачі побачать повну версію з усіма виступами та інтерв’ю учасників. В неділю, о 5-ій, можна переглянути скорочену версію та згодом дізнатися імена переможців. Стежте за перебігом чемпіонату на офіційних каналах WCS.

World Cosplay Championship Video Division – новий формат всесвітньо відомого чемпіонату косплеєрів World Cosplay Summit, який, за своєю популярністю та значущістю серед косплеєрів, може зрівнятися з Євробаченням для музикантів. Переможці здобудуть не лише визнання на міжнародній арені, а й круті призи. Косплеєри, які завоюють перші три місця, отримають кубок, почесну грамоту та пам’ятні сувеніри, ті, хто не увійшов до трійки, мають можливість стати власниками спеціальної нагороди.

Починаючи з 2005 року, чемпіонат світу з косплею на World Cosplay Summit щорічно проходить в Японії. За час існування саміту до нього приєдналось безліч конвенцій по всьому світу. За правилами, кожну країну може представляти лише один фестиваль, який в подальшому і проводить відбір на World Cosplay Summit.

В 2019 році офіційним партнером World Cosplay Summit став Comic Con Ukraine. Завдяки цьому українські косплеєри отримали унікальну можливість проявити себе і вийти на міжнародний рівень. Через пандемію було вирішено, що цього року на World Cosplay Championship Video Division, що проходитиме в онлайн форматі, Україну представлятимуть Ririt та Borf animal, які зайняли друге місце на відборі до World Cosplay Summit. А вже в 2022-ому на чемпіонат до Японії відправляться Saiwestwood та Hibari Rin – безпосередні переможці косплей-шоу Comic Con Ukraine 2019.

Учасники, яких було відібрано від України на World Cosplay Championship Video Division, виступатимуть в образах Сіаран та Арторіаса – персонажей популярної відеогри Dark Souls. За її сюжетом ця парочка – бойові товариші. До втілення своїх яскравих образів в відео наші косплеєри підійшли з усією серйозністю, продумавши кожну деталь до дрібниць. На зйомки ролика вони витратили шість виснажливих годин, перебуваючи при цьому в костюмах з теплоізоляційного матеріалу в 36 градусну спеку. За словами косплеєра Ririt, в основу відео покладена сцена нібито з гри, та цього разу гравець є не учасником, а лише спостерігачем.

Цього року на Comic Con Ukraine не проходитиме відбір до World Cosplay Summit, адже ще до початку пандемії було обрано переможців, які через карантинні обмеження не мали змоги виступити в Японії. Та не варто засмучуватись, адже цьогорічний Comic Con Ukraine приготував багато приємних активностей для відвідувачів, серед яких вже традиційні косплей- та кавер денс-шоу, зустрічі з зірковими гостями, ігрові турніри, виступи відомих гуртів та креативні фотозони.

Візитівка учасників від України:

Повболівати за наших учасників – Ririt та Borf animal – на World Cosplay Championship Video Division, переглянути прямі включення, виступи інших конкурсантів та оголошення результатів можна буде на офіційному сайті World Cosplay Summit. Цього року на чемпіонаті будуть виступати представники більше ніж з 30 країн. Познайомитися з усіма учасниками можна за посиланням.

А вже 4-5 вересня, на Арт-заводі «Платформа», відбудеться довгоочікуваний Comic Con Ukraine. Тож купляй квитки і готуйся вриватися в атмосферу улюбленого фестивалю.