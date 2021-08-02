Захід cонця, білий дрес-код і два sold out: Як в Києві пройшли акустичні концерти Артема Пивоварова

30 і 31 липня, український артист і саундпродюсер Артем Пивоваров провів два незабутніх концерти на одному з найкрасивіших дахів Києва.

Артист разом Pivovarov Team протягом декількох місяців готували акустичну програму, щоб порадувати слухачів новим звучанням вже всім улюблених хітів: «Дежавю», «Рандеву», «2000», «МояНочь».

Акустичний драйв в поєднанні з етнічними і духовими інструментами, атмосферної локацією на даху, білим дрес-кодом і світлими чистими емоціями – саме таким були концерти Артема Пивоварова на даху Kooperativ.

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– Це були незабутні емоції та енергія, якою ми обмінялися з глядачами за ці два дні. Два концерти пройшли як дві хвилини. Тому вже 3 грудня, ми з вами зустрінемося з великим сольним концертом і новим шоу в Стереоплазе! – поділився артист.

Фото: Ігор Фомін