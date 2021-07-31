Финские вампиры The 69 Eyes возвращаются в Украину

Готика, фінський рокерський шарм та рок-н-рол — так можна коротко описати The 69 Eyes, які вже скоро приїдуть до Києва. Цей гурт винайшов власний жанр goth’n’roll та завжди готовий запалювати публіку своєю харизмою. Похмура естетика візуальних образів, меланхолійні тексти та важкі гітарні рифи принесли фінам мультиплатиновий статус та повні стадіони прихильників по всьому світу. Долучитись до темної концертної магії можна 7 березня в Atlas.



У це важко повірити, але «фінські вампіри» грають разом вже понад 30 років, практично не міняючи склад. The 69 Eyes утворилися в далекому 1989 році у Фінляндії та грали гаражний рок та глем-метал, випускаючи музику на незалежному лейблі. Згодом молодий гурт під своє крило взяв Тімо Толккі, лідер фінських пауер-металістів Stratovarius. Тоді ж музиканти почали рухатися в напрямі готик-року.

Справжня популярність прийшла до хлопців у 2000-му році, з виходом альбому Blessed Be. Сингл із платівки, Gothic Girl став хітом та здобув «золотий» статус у фінських чартах, цим самим відкривши гурту шлях на фестивалі готичної музики. Тоді ж The 69 Eyes проїхалися туром разом із Paradise Lost. Успіх фінів закріпили наступні альбоми Paris Kills та Devils, які отримали платиновий статус за продажами та культовий за любов’ю прихильників.



На рахунку «гельсінських вампірів» уже 12 лонгплеїв, 6 мініальбомів, купа синглів, збірників та концертних відео. Та гурт навіть не думає збавляти темпи продуктивності. Навіть свій 30-річний ювілей вони відмітили не підбіркою найкращого зі своєї попередньої творчості, як це часто роблять інші артисти. Фіни випустили платівку West End з абсолютно новими піснями, ніби кажучи: «Стривайте, ми ще можемо дати жару!».





На сьогодні West End — останній альбом гурту. Це апокаліптичний реліз, у якому гурт тішиться чорним гумором та танцює на руїнах цього грішного світу.

«Назва “West End” викликає похмурий образ. Коли щось вмирає, з’являється щось нове, і ми всі повинні змінитися, щоб залишитися в живих. Я відчуваю, що ця планета знаходиться в якомусь поворотному пункті. Кінець західного світу близький, і виникає питання: що відбувається, коли Захід закінчиться? Я думаю, що це, ймовірно, найкращий запис, яку ми коли-небудь робили. Хоча це наш дванадцятий альбом, заради всього святого, для нас в цьому немає нічого нового.» — розповідає про альбом Jyrki 69, вокаліст The 69 Eyes.

Музичні критики кажуть, що гурт поєднує у своїй музиці глем-метал та готичний рок, додаючи своє бачення цих жанрів. Та The 69 Eyes не цураються найрізноманітніших впливів на свій стиль: від ікон готичного та глем року до Елвіса Преслі, The Doors та Біллі Айдола. Врешті, на музичний світогляд музикантів вплинули література та фільми про вампірів. Так і утворився унікальний стиль артистів, goth’n’roll.

Вже скоро атмосферу фінських вампірів можна буде відчути наживо. Вони гратимуть у столичному клубі Atlas 7 березня 2022 року. У програмі — як старі-добрі хіти, так і новинки з останнього релізу, West End. Беріть квитки та приходьте запалювати разом з фінським goth’n’roll!