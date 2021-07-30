Що таке бронзант або Як перетворитися на сексуальну мулатку за 10 хвилин

Ніщо так не прикрашає дівчину, як легкий відтінок засмаги на обличчі! Але буває, що часу для походів на пляж немає зовсім, і отримати натуральний шоколадний відтінок ніяк не виходить. Що ж робити? Автозасмага – це, звісно, непоганий варіант, та далеко не кожна вміє ним користуватися правильно, і завжди залишається ризик вкритися потворними коричневими плямами. Ведуча Катя Сільченко радить інший, безпечніший спосіб надати шкірі «ефекту засмаги»! Це – бронзант.

Влітку косметологи радять наносити мінімум макіяжу на обличчя. Тому тональні засоби і пудри варто відкласти до осені, або користуватися ними лише у крайніх випадках, на зразок важливого побачення або урочистих заходів. Тому в спекотні дні перевагу варто віддати бронзантам, причому бажано з кремовою текстурою. Вони не лише надають шкірі рівний відтінок засмаги, а й зволожують її. А влітку це дуже важливо!

Як доглядати за шкірою у відпустці

Креми-бронзанти можна використовувати як тональні засоби. Нанеси бронзант спонжем або подушечками пальців на шкіру і вбий м’якими рухами. Єдиний мінус у тому, що ефект від такого засобу тримається недовго, близько доби, адже основні складові крему – легкі фарбувальні речовини, які розпадаються при контакті з водою.

Якщо тобі необхідно отримати триваліший ефект, зупини свій вибір на автобронзантах. Вони тримаються близько 2-3 діб. Але знову, як і з автозасмагою, з’являється ризик перетворитися на леопарда, тож будь дуже обережною.

10 правил використання автозасмаги

Ще один простий спосіб отримати бажаний шоколадний відтінок – це спеціальні бронзуючі серветки. Просочені спеціальним екстрактом, вони підфарбовують шкіру, і при регулярному застосуванні колір залишиться на цілий тиждень! При цьому найчастіше такі серветки також містять олію ши і алое вера, тому в достатній мірі живлять і зволожують шкіру.

Ведуча Катя Сільченко активна прихильниця бронзантів, і вона знає точно, як вибрати відповідний відтінок:

– Я раджу всім обов’язково тримати бронзант у косметичці. При виборі засобу орієнтуватися слід на колір шкіри. Насправді всі бронзанти плюс-мінус однакові, різниця лише в тому, що деякі засоби червонуваті, а деякі – жовтуваті. У мене, наприклад, колір шкіри трохи жовтуватий, тому я вибрала бронзант із жовтим відтінком. Не соромтеся тестувати засіб у магазині косметики!

Як бачиш, якщо на пляж тобі досі потрапити не вдалося, це не привід засмучуватися! Гарний бронзовий відтінок можна отримати і вдома, треба тільки правильно вибрати косметичний засіб. А як це зробити, ти вже знаєш. Тож уперед, за сяючою засмагою!

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