Легендарна група «Кіно» виступить в Києві восени

Через тридцять років музиканти «Кіно» возз’єднаються на великій сцені столичного Палацу спорту, щоб разом з нами поностальгувати під «Звезду по имени Солнце» і «Кукушку» та показати, якими можуть бути концерти культового рок-колективу через три десятиліття.

Склад, який виступить 24 вересня в Києві, знайомий кожному фану колективу: два оригінальних басиста гурту «Кіно» – Олександр Тітов й Ігор Тихомиров і беззмінний гітарист – Юрій Каспарян. А співати буде сам Віктор Цой: в основі програми – голос фронтмена «Кіно», оцифрований з оригінальних багатоканальних записів.

У Києві прозвучить 33 пісні, серед яких не тільки хіти «Группа крови», «Перемен», «Пачка сигарет», а й менш впізнавані «Генерал» і «Музыка волн». Як відбиралися треки для концерту? Спочатку кожен з музикантів склав список пісень, які хотів би виконати. А далі все переважно залежало від старих записів гурту, в яких краще зберігся голос Цоя.

Кожна пісня буде супроводжуватися відеорядом, створеним студією і продюсером проекту, сином Віктора Цоя, Олександром. Це буде практично повнометражний фільм, який складається з графіки, анімації та архівних зйомок. Малюнки Віктора Цоя, абстрактний супрематизм обкладинок «КІНО», кінохроніка, короткі документальні вставки: «Електричка» перетвориться на східного дракона, анімовані малюнки Віктора Цоя заграють в «Это не любовь», а сам лідер «Кіно» з’явиться на тлі повного Місяця в «Спокойная ночь».

Як зауважив син Віктора Цоя, Олександр, проект возз’єднання «Кіно» став найважливішою подією в його житті: «Можу тут не кокетувати, це, безумовно, найкрутіша штука, яку робив у житті. Дати нове життя музиці, яку слухає не одне покоління людей. Поєднати музику і графіку, старе і нове, організацію і творчість, дружбу і роботу. Повернути групі «Кіно» той звук, на який вони заслуговують».

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