Вечірка на станції сортування: де, як потрапити та у чому суть? Подробиці

«Україна без сміття» разом із проєктом SVYST влаштують першу в Україні вечірку на станції сортування. Тусовка SVYST NO WASTE відбудеться 24 липня. Організатори хочуть довести, що екобезпечні вечірки цілком можливі і мають стати новим трендом.

Тільки за офіційними даними понад 10 млн тонн сміття щороку опиняється на наших сміттєзвалищах. Так Україна потрапила в десятку країн із найбільшим обсягом сміття на одну людину.

Вечірка, яку УБС влаштовує спільно з проєктом SVYST — оригінальний спосіб нагадати про важливість відповідального споживання й сортування.

За словами організаторів, винятковість цієї вечірки — не тільки у виборі локації. Гостям пропонуватимуть сортувати свої відходи прямо на івенті. Кожен охочий може принести свій пакет із міксом відходів, скориставшися платною послугою «Досортування», — УБС-команда все посортує сама.

Фільми та мультфільми про навколишнє середовище: ТОП-10

Літо 2021: Афіша подій Києва на липень-серпень. Все open air!

Також головний chill-партнер вечірки — Jägermeister — подарує першим 250 гостям вечірки спеціальні багаторазові металеві шоти на ланцюжку, щоб можна було смакувати напоями, зовсім не утворюючи пластикових чи паперових відходів.

У лайнапі вечірки — діджеї SVYST: DJ IAN, MAAT, IGOR ZADOROZHNYI, PAAT.

Хлопці об’єдналися в 2021 році, щоб влаштовувати вечірки з соціальною місією і так формувати нову культуру нічного дозвілля. Свою першу вечірку вони зробили в Харкові, щоб допомогти найстарішому клубові України. Тоді завдяки івенту їм вдалося зібрати для нього 25 000 грн.

Вечірка SVYST NO WASTE стартує о 18:00 і триватиме до 2:00.

Вікові обмеження: 18+

Квитки вже у продажу: «ранні пташки» — 250 грн, повний — 300 грн.

Відсоток із продажу квитків спрямують на покращення роботи сортувальної станції.

– Такі колаборації цілком відповідають духу УБС: змінювати думку про сміття як щось брудне й неприємне. Вечірка із соціальною основою — це ідеальний варіант, коли можна тусити і одночасно підтримувати важливі ініціативи, — Євгенія Аратовська, голова УБС.

В тему:

Сортування сміття: поради для початківців від менеджера «Україна без сміття»

5 способів допомогти планеті, не напружуючись: Лайфхак для ледачих, але свідомих