Кожен хоч раз замислювався про те, щоб почати сортувати сміття. Але, на жаль, у більшості ця ідея так і залишилася на рівні ідеї, адже «складно», «незрозуміло», «а куди нести?» тощо. Ми вирішили, що час відповісти на всі запитання, що накопичилися про сортування сміття, і поставили їх Іванні Давиденко, комунікаційному менеджеру «Україна без сміття».

Отже, сортування сміття для початківців.

Де можна отримати інформацію про сортування сміття?

– Такої інформації зараз досить багато в інтернеті. Можна підписатися на різних еко-блогерів, наприклад. Але, як на мене, найбільш перевірені канали комунікації – це все-таки наші. Сайт зараз у розробці, але все потрібне є у Facebook: на нашій основній сторінці в закріпленому пості є вся інформація, в Telegram-каналі ми пишемо новини, і працює чат-бот, який допомагає розібратися з сортуванням. Є додаток «Cортуй», який теж підкаже, як впоратися з сортуванням.

Якщо я не хочу сортувати сміття самостійно, чи можу я кудись його відвезти, щоб це зробили замість мене?

– У нас є послуга «досортування». Ви можете привезти вашу вторсировину (не сміття!), яка попередньо вимита, очищена й висушена, на станцію, і наші консультанти досортують її за вас. Вартість – від 100 грн, в залежності від об’єму.

Скільки часу в середньому за день займає сортування?

– Складно сказати! Це – як почистити зуби, дуже індивідуально й залежить від кількох чинників: від того, яке сміття продукує людина, як багато упаковки вона використовує, від досвіду, адже вперше може здатися, що все складно, мільйон фракцій, незрозуміло… Але зазвичай після одного відвідування нашої станції 95% запитань відпадають. А потім це просто входить у звичку. Все стає на автоматі: коробочка залишилася, її швиденько сполоснули і поклали у відповідне відро. Більше часу може зайняти, щоб все привезти на станцію, але сортування вдома – це хвилинна робота.

З чого почати сортувати, якщо ти раніше ніколи цього не робив?

– Почати можна з того, щоб впорядкувати простий зрозумілий пластик, папір або скло. Наприклад, пляшки або папір – скласти це в окремий пакет, і щонайменше виставити біля смітника, а не кинути всередину. І наш неформальний сектор скоріше за все забере пляшки, тому що це дуже цінна вторсировина, і віднесе на переробку. Так, ввівши у звичку розсортовувати хоча б один тип, можна прийти потім до повноцінного сортування всього сміття.

Як взагалі змусити себе почати сортувати, якщо до цього часу лінь перемагала свідомість?

– Змушувати себе робити щось – це так само неекологічно, як і викидати пластик у навколишнє середовище, просто неекологічно по відношенню до себе. Ми вважаємо, що сміття сортувати потрібно в цілому для нас самих, тому що, по-перше, ми бачимо глобальні зміни на планеті, які вже торкнулись нас. І пластик у навколишньому середовищі, і виробництво нових виробів із пластику дуже впливають на цей процес. За допомогою сортування ми вирішуємо відразу дві проблеми: проблему сміття та забруднення і проблему витрати нових ресурсів. Адже таким чином ми не витрачаємо корисні копалини, а використовуємо те, що в нас вже є. По-друге, для кожної людини особисто – це, насамперед, проблема здоров’я. Піклуватися про себе сьогодні – новий тренд. І всі вже знають, що вранці треба пити воду з лимоном, але тепер нам потрібно знати, що вранці треба пити воду з лимоном і бажано без домішок фільтратів, які туди могли потрапити з якихось незаконних звалищ. Дихати теж хочеться чистим повітрям, а зараз ми бачимо просто сезонне загострення: постійно горять звалища, і коли вони горять – у повітря потрапляє практично вся таблиця Менделєєва. Там дуже багато і пластичних речовин, і небезпечних відходів, і ще звалища горять самі по собі, тому що на них утворюється метан з харчових відходів. Тому сортування – це насамперед турбота про себе і про своє здоров’я. В другу чергу – турбота про навколишнє середовище, в якому ми живемо, і на яке впливаємо, а в результаті воно впливає на нас. І, зрештою, це просто красиво. Нікому не подобається жити в місті, яке заставлене брудними, смердючими смітниками, всі хочуть жити в чистих європейських містах, але для цього потрібно й самим щось робити!

Як бачите, не так вже й складно почати сортувати сміття. Головне – по-справжньому цього захотіти й бути готовими витратити на початкових етапах хоча б півгодини на день на цю корисну справу. Тож давайте стартувати вже сьогодні!

Фото: @nowasteukraine

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