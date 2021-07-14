Наймасштабніший з проведених на Арт-заводі «Платформа» і найбільший український фест гік-поп-ком’юніті Comic Con Ukraine знову збирає любителів коміксів, манґи, манхви, аніме, ігор, фільмів, серіалів, косплею і к-поп. Діставайте найкращі костюми, перуки та аксесуари – уже 4-5 вересня в Києві ви зможете на славу відірватися. Адже розваги цьогоріч скажено-круті. Поляки Percival, яким варто дякувати за саундтрек до культової гри Witcher 3: Wild Hunt; дефіле чотирилапих в костюмах відомих персонажів Dog Cosplay; перший живий виступ блогерки Eileen – і це тільки початок розкриття програми Comic Con Ukraine 2021!

Хедлайнери першого дня Comic Con Ukraine 2021 – польський фольк-метал колектив Percival. Вони взяли участь у створенні 9-и із 35-и саундтреків культової гри The Witcher 3: Wild Hunt. Та навіть сама назва гурту утворилась від імені персонажа з серії книг про «Відьмака» – гнома Персиваля Шуттенбаха. Percival вперше виступлять в Україні з унікальним музичним шоу The Wild Hunt Live!

Їхні виступи – неймовірне атмосферне дійство з яскравими сценічними образами та винятковим звучанням. Музиканти грають не лише на сучасних гітарах та барабанах, а й на інструментах, які вже давно стали історією – мандоліні, візантійській лірі, давулі, бодхрані, дарбуці і багатьох інших. Саме 4 вересня всі відвідувачі Comic Con Ukraine зможуть почути незабутній саундтрек до гри Witcher 3: Wild Hunt та альбом Równonoc, який відзначили спеціальним призом Golden Record у Польщі (адже наклад платівки перевищив 15 000 примірників).

Музичний сюрприз Comic Con Ukraine 2021 – блогерка Eileen (Олена Андросова). Вона робить неймовірні кавери українською мовою на композиції з серіалів «Відьмак», «Гра престолів», гри «Скайрім» та інших. Пісні в її авторському перекладі стали справжніми хітами та сягають майже мільйону переглядів. Eileen настільки популярна в усьому світі, що відомий своїм «нявкаючим» треком Alugalug Cat південноафриканський артист The Kiffness запросив її до масштабного «Міжнародного симфонічного мешапу». Під час нього музиканти з усього світу доповнили котячий хіт звуками віолончелі, укулеле, флейти, а також барабанами, гітарою, лоу-вістлом і вокалом. Олена стала єдиною українкою, запрошеною до співпраці.

На Comic Con Ukraine 2021 блогерка вперше виступить наживо зі своїм кавер-проєктом.

Cosplay- та Cover Dance-шоу із призом в 100 000 гривень. Це ті розваги, без яких неможливо уявити конвенцію. Учасники матимуть можливість не просто творчо реалізуватися, зачарувати публіку, але й позмагатися за звання кращого і призовий фонд. Прийом заявок відкрито до 1 серпня.

Найбільший гік-маркет Comic Con Ukraine зібрав майже 100 тематичних магазинів з усіх куточків України. Фестиваль підтримує вітчизняних хенд-мейд виробників, тому цього року для них виділено особливо багато місця. На маркеті можна знайти вироби у стімпанк-стилі; світильники, розписані вручну; атрибутику для косплею; окуляри, як у Тоні Старка; чарівну паличку, як у Гаррі Поттера; прикраси, як у ельфійки Арвен; найбільший стенд колекційних фігур; комікси та артбуки українською та англійською мовами і багато іншого.

Dog Cosplay: Comic Con Ukraine – цілковито територія pet-friendly! Мета Dog Cosplay – не лише весело провести час із чотирилапими друзями й пройти червоною доріжкою, переодягнувшись разом із ними в улюблених героїв. Comic Con прагне привернути увагу людей до проблем безпритульних тварин. В пет-зоні кожен охочий може придбати яскравий одяг та іграшки для улюбленця, звернутись до послуг професійного грумера, поспілкуватися із зоопсихологом, отримати консультацію щодо адопції та забрати котика чи песика до себе, подарувавши тваринці дім.

Соціальна відповідальність – один з найважливіших принципів конвенції. З 2021-го року Comic Con Ukraine починає співпрацю ще з однією благодійною ініціативою – проєктом «Мама, посади дерево», який займається посадкою дерев по всій Україні. Він має на меті виконання світового плану відновлення лісів. На Comic Con Ukraine кожен зможе придбати мерч проєкту, гроші з продажу якого підуть на посадку дерев. Ця ініціатива чудова ще й тим, що об’єднує родину за суспільно корисною справою і вчить дітей змалечку цінувати природні ресурси.

Арт-алея «Супергерої та сортування» від учасників Алеї Художників. Українська конвенція коміксів продовжить сортувати сміття в рамках співпраці з ГО «Україна без сміття». Особливістю цьогорічної ініціативи стане збір коштів на потреби нової сортувальної станції. Для цього організатори залучають митців, які створять роботи на тему «Супергерої та сортування», що згодом втіляться в окремій лінійці мерчу. Крім цього, кожен зможе навчитися правильно сортувати сміття, отримати консультацію від еко-волонтерів, а все, що буде відсортовано під час фестивалю, поїде на переробку.

Окрім яскравих шоу, на фестивалі вас чекатимуть різноманітні фотозони, стенди кінодистриб’юторів, Алея Художників, фудкорти зі смачними стравами, зони, де кожен зможе пограти в настільні, LARP або ж відеоігри.

За минулі роки на Comic Con Ukraine встигли побувати такі зіркові гості, як Крістофер Ллойд, Денні Трехо, Джон Ріс Девіс, Брайан Декарт та Джон Ромеро. Тож, щоб дізнатися імена нових старгестів, активно слідкуй за сторінками в соцмережах та анонсами.

Фото: Аркадій Медвєдєв

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