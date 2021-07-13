Музика. Річка. Любов: SunSay виступить з романтичним сольником в Києві

Третину свого життя Андрій Запорожець творить у проєкті SunSay. І кожен рік в цій подорожі абсолютно не схожий на інший: запис альбому на Балі, колаборації з Іваном Дорном, Аліною Орловою і Джоном Форте, концерт для самого Далай Лами, а потім ще й захоплення ретро-музикою в розпал світової пандемії коронавірусу.

2 вересня SunSay запрошує зануритися в дивовижні вібрації любові і добра під ритми вже знайомих пісень.

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«Я висловлюю тільки те, що всередині мене: все, що мене хвилює. Переживання якогось захоплення, чогось красивого. Це може бути пов’язано з подіями в світі. З революціями, війнами. Щось, що тебе чіпляє, зворушує. Якісь негативні моменти теж можуть надихнути. Життя саме по собі надихає. Ми його проживаємо, і воно відбивається в творчості», – описує свою музику Запорожець.

Для першої, через довгі місяці, зустрічі наодинці місця краще ЮБК не знайти. Там, на березі Дніпра, з видом на зелені пагорби української столиці, в променях західного сонця SunSay готується зустріти осяянні обличчя шанувальників. Адже що може бути більш вражаюче, ніж співати улюблені «Будь слабей меня», Wind Song и «Дайвер» в настільки теплій атмосфері?

Ця зустріч стане особливою не лише для артиста, а й для слухача. Адже, скільки б SunSay не змінювався, незмінним принципом гурту залишається любов.

Фото: @sunsay_official

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