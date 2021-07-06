Куди поїхати у весільну подорож – влітку, восени, взимку і навесні

Подорожувати – завжди прекрасно. Особливо в парі з коханою людиною і, ще краще, коли це весільна подорож. Дуже хочеться провести її не в банальному місці, а в новому і цікавому. Але цього року пандемія коронавірусу вносить свої корективи і потрапити можна не в усі країни світу. Але навіть у такій хиткій ситуації можна знайти кілька цікавих варіантів, куди відправитися у весільну подорож. Варіантів безліч: від повного релаксу на узбережжі якоїсь заморської країни, до активного відпочинку з походами і пригодами. Швидше читай наш матеріал, в ньому ми розповімо які місця можна обрати в 2021 році для весільної подорожі влітку, восени, взимку і навесні.

Літо

Якщо свою весільну подорож ви з нареченим плануєте на літо, то розглянемо такі варіанти.

Кіпр

Кіпр все ж відкрився для українців і це прекрасно. Сезон на Кіпрі стартує в травні і триває до жовтня, тому, якщо ти зібралася вирушити в медовий місяць на Кіпр влітку, знай, що це золотий час і веселощів там буде багато. Кіпр запам’ятається тобі дискотеками і своїми пейзажами. У готелях хороший рівень сервісу, безліч пляжів з “блакитними прапорами” (знак якості за чистоту). 7 ночей в п’яти-зірковому готелі хорошого рівня вартуватимуть тобі від 19 тисяч гривень за двох. Але пам’ятай, що тиждень для цього прекрасного місця – мізерно мало.

Туреччина

Якщо тобі здається, що це банальне місце і ти там була вже сто тисяч разів, то хочемо відмітити, що це унікальна країна, де можна знайти ще багато всього яскравого і незабутнього! Природа Туреччини дуже різноманітна. До того ж, і сервіс на високому рівні. Гірський регіон Кемер, блакитна вода в Белеку, безліч розваг в Анталії, тусовочний Мармаріс і ще велика кількість цікавих місць. На даний момент 7 ночей в Туреччині на двох обійдуться в середньому від 17 тисяч гривень.

Ісландія

Ісландія відкрилася для українських туристів, тому можна планувати подорож на цей далекий острів в Північній Європі. Весільна подорож до Ісландії досить незвичайний варіант, але це місце підійде тим, хто не любить літню спеку, а також тим, хто хоче познайомитися з дивовижною природою і культурою північної країни. Радимо тобі відвідати блакитну лагуну – найвідоміший геотермальний басейн країни, а також долину Тінгвеллір, водоспад Гюдльфосс, долину гейзерів і китовий фіорд. Тури сюди, звичайно ж, трохи дорожче: в середньому від 40 тисяч гривень за 7 днів.

Осінь

Осінь – не менш прекрасна пора для подорожей, як на моря і океани, так і в гори. Ось кілька варіантів.

Домінікана

Справжня романтика, екзотика і нові враження – це все про подорож на Домінікану. Пляжі Домініканської республіки вважаються одними з найкрасивіших у світі. Сотні кілометрів прибережних територій покриті білосніжним піском, а бірюзові води океану вражають кришталевою чистотою. Одні пляжі прекрасно обладнані і призначені для проведення веселих вечірок, інші – відокремлені і буквально створені для романтики. Але крім пляжу ви з нареченим зможете поїздити на екскурсії, покататися на яхті, зайнятися дайвінгом, віндсерфінгом і навіть потрапити в справжні Домініканські джунглі. Така поїздка на 7 ночей обійдеться в середньому від 60 тисяч гривень. Але не засмучуйтеся, прочитавши ціну, і пам’ятайте про доступні гарячі тури!

Шрі-Ланка

Прекрасне екзотичне місце для подорожі восени і, яке, зараз відкрито для туристів. За час відпочинку тут ти зможеш не тільки на короткий час повернути літо і насолодитися теплим океаном, а й побачити стародавні святині Буддизму, опанувати південноафриканське сафарі на джипі в національним заповіднику, насолодитися помірним кліматом центральної частини острова, помилуватися водоспадами і відчути прохолоду високогір’я. Вартість за 8 ночей стартує від 42 тисяч гривень за гарячою путівкою і від 57 тисяч гривень за звичайним туром.

Острови Греції

Греція прекрасна своєю дивовижною природою, безліччю унікальних островів і смачною їжею! Вересень вважається тут «оксамитовим сезоном», в жовтні можуть починатися шторми. У листопаді погода зазвичай вже не зовсім пляжна, до 12-15 градусів вночі, хоча море ще тепле. Але цей час ідеальний для того, щоб орендувати тут машину і вивчити найпотаємніши місця островів. Найбільшою популярністю серед туристів користуються: Родос, Крит, Корфу і Міртос (Кефалонія). Золотисті пляжі, блакитна вода, смачні свіжі фреші, величезні порції грецького салату і атмосфера давньо-грецьких міфів – все це вже чекає вас. 7 ночей на двох обійдуться від 18 тисяч гривень, плюс подобова оренда авто, якщо хочете об’їздити острови.

Зима Гоа

Зима є сезоном на індійському острові Гоа. Влітку сюди не поїдеш, адже шторми і дощі не дозволять вам насолодитися океаном. Для відпочинку острів вибирають пари, які люблять екзотику і вивчення нових культур. Тут можна провести яскравий і насичений відпочинок, чергуючи відвідування пляжів з клубами і барами, в яких, до речі, невисокі ціни. Вартість подорожі – від 50 тисяч гривень за двох за 7 ночей.

Норвегія

Ще одне незвичайне місце для весільної подорожі. Але якщо молодята не бояться холодів, варто сміливо відправлятися в Норвегію, країну фіордів, морепродуктів і північного сяйва. Взимку в Норвегії варто відвідати Осло, Берген і Лофотенські острова. Для того, щоб поспостерігати за північним сяйвом варто вирушити на архіпелаг Шпіцберген, місто Тромсе, або ж мис Нордкап – найпівнічнішу точку Норвегії. Холодно буде дуже, зими там суворіші за наши, але побачене того варте! 7 ночей відпочинку обійдуться від 25 тисяч гривень за автобусний тур.

Весна Єгипет

Їхати в арабську казку можна і влітку, але для деяких спека в 40 градусів виявляється нестерпною, тому весна – буде ідеальним часом. Тепле море вже з квітня, легкий вітерець, +20 градусів, але, при цьому, ще холодні вечори. Весна – найкращий час, щоб дослідити країну. Про визначні пам’ятки Єгипту чули напевно всі: це і піраміди Гізи, і храмовий комплекс Луксор і ще безліч місць, які відкриють тобі зовсім інший Єгипет. Ще один плюс відпочинку тут навесні – низькі ціни. 7 ночей обійдуться вам з нареченим від 12 тисяч гривень.

Албанія

Якщо ти хочеш з’єднати екскурсії з релаксом на море, тобі варто відправитися в Албанію. У травні тут ще не дуже жарко і ти з коханим зможеш відвідати найцікавіші пам’ятки та міста. Обов’язково відпочинь на курорті Ксаміль, зазирни в етнографічний музей в Бераті, а також помилуйтеся місцями, від яких перехоплює подих: Скадарське озеро і карстове джерело “Блакитне око”. За 7 ночей за двох доведеться заплатити від 16 тисяч гривень.

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