WHITE NIGHTS повернулися до Києва — нові фішки фестивалю й зірки серед гостей

100 зірок на сцені. Юля Юріна, Maneken, Анатолій Анатоліч, Позитив й інші селебріті — серед гостей. Подарунки, частування й арт-активності. WHITE NIGHTS повернулися до столиці феєрично-красиво й колосально масштабно. Так, як «Білі ночі» спустилися на Київ 18 і 19 червня, ще не було ніколи. Вони перетворили Арт-завод «Платформа» й навіть гостей фестивалю на справжній витвір мистецтва.

WHITE NIGHTS починалися ще вдома. Повне занурення у дрес-код фесту — богемний стиль — дало старт відриву від реальності. Якщо щось в образі не вдалося — доповнити його можна було на б’юті-точках і крутих маркетплейсах. Такі цікаві речі важко знайти й у цілому світі. Наприклад, одяг бренду TULUM безпосередньо з легендарного міста древніх мая, богемні сукні Boho RA, психоделічні вбрання FluRAnet, аксесуари o’ba design і безліч інших творінь від унікальних брендів.

Ніякої готівки — свіжий фестивально-європейський тренд. WHITE NIGHTS вперше стали повністю cashless. Крім того, гості ще й отримували подарунок — знижку на весь фуд-корт.

У день фестивалю багато хто віддав перевагу VIP-квиткам. З ними можна було не тільки танцювати на backstage максимально близько до хедлайнерів вечора, а й отримати тематичний подарунок і free drink біля входу.

Безумовно, справжніми богами TULUM: WHITE NIGHTS стали музиканти. У цьому році на фесті було 6 сцен замість звичних 5-ти. Кожна з них відрізнялася особливою атмосферою і як ніколи феєричним та ексклюзивним оформленням. Цього разу до фантазійного декору фестивальних сцен доклали руку найвідоміші митці з усіх куточків України.

На WHITE NIGHTS виступили 100 артистів. Кожен із них несамовито заряджав простір фестивалю, а гості в ейфорії кочували від сцени до сцени, переміщаючись у різні світи.

«WHITE NIGHTS стали дійсно повноцінним фестивалем із лайв-проєктами й концертами різного спрямування. І це не тільки електронна музика — а музика для душі, яка подобалась кожній людині», — поділилась ідеолог фестивалю Тамара Votuma.

На величезній MAIN STAGE з грандіозним світловим супроводом і інсталяціями «духів мая» ми насолоджувалися ритмами хедлайнерів Kerala Dust, а також ALLOISE, SHUMA й Dovi. Разом із французами dOP тут влаштувала музичне дійство наша реп-артистка Аліна Паш.

На більш інтимній BACKYARD STAGE гості романтично зустрічали суботній світанок разом з Votuma і танцювали з зарубіжними хедлайнерами WHOMADEWHO, Thomas Schumacher і Armonica. А ще тут відзначився першим діджей-сетом у Києві онук Софії Ротару — DJ SHMN.

На MAIN і BACKYARD STAGE, до того ж, дарували незвичайні відчуття VIP’ам. За музикантами встановили верхній ярус, де можна було танцювати й насолоджуватися дійством просто поруч зі світовими артистами.

На GREEN STAGE з неймовірною Тулум-аркою ми раділи ночі з Ingret, а світанку — з NMD Guru.

BECHEROVKA STAGE дивувала сяючим куполом діаметром 12 метрів. Сцена зустрічала гостей відразу біля входу на локацію й заряджала правильною музикою від SkyBar Showcase та БАЛКОНЛЮБВИ Showcase.

По-справжньому андеграундну й душевну INSIDE STAGE яскравіше всіх запалили резиденти POWER FM Ukraine. Радіостанція представила Party Radio showcase в жанрах Hip-Hop, Trap і Club звучання, де за відмінний саунд відповідали Tricky Nicki, KAEF, PROBASS та інші артисти й діджеї.

BOHO STAGE виділялася богемно-атмосферною чілаут-зоною. На ліжках, гойдалках, бохо-килимах із подушками й навіть на каяку в басейні було особливо приємно віддаватися музиці артистів RIM Showcase, Cube Records UA Showcase, mr.Sunny та інших.

Серед богемних тусовщиків засвітилося безліч українських зірок і блогерів — Євген Філатов (Maneken), група MOZGI, Позитив, Анатолій Анатоліч, Юля Юріна, Софія Стужук, Олександр Тучинський та інші.

Для шедевральних арт-об’єктів TULUM: WHITE NIGHTS відвели 2 павільйони. Там були представлені роботи Еліни Мансурової, Анни Надуди, Ксенії Гнилицької, Анни Оборської, Сержа Пайє, Марії Куліковської, Лесі Ригорчук і грандіозна споруда «Караколь» для фантазій на тему космосу від X-platform (Даніїл Шуміхін, Василина Буряник, MarAzul, Serhii Nezhinsky, TEO Vozianov, Таня Гуд, Микита Гудзовський, Сергій Ніжинський, Стас Лойко, Олег Богомолов, Катерина Рай). Причому самі художники теж були присутні на фесті — з ними всі могли познайомитися й навіть обговорити творіння.

На фуд-кортах було гаряче й завжди людно. Незважаючи на велику кількість охочих потішити себе новинками від резидентів ULICHNAYA EDA, обслуговування виявилося дуже швидким. А яке різноманіття пропозицій!

Хто ж створив масштабне дійство під назвою TULUM: WHITE NIGHTS? Основа команди «Білих Ночей»: президент фестивалю — Роман Тугашев, head of project і ідеолог — Тамара Votuma, режисер — Світлана Рихлюк, SММ — 8tag, піар і маркетинг — N2. Технічними партнерами виступили Profi, Vins Show, Expomedia, Prodj и Rent4dj, а зйомку трансляції вели EVE8.

Весь Київ, судячи зі сторіс, відривався на WHITE NIGHTS. Так, ми круто провели ці вихідні — зустрічали ідеальні літні заходи і світанки, робили люмінесцентний мейк, надягали все найкраще відразу і, звичайно, танцювали разом із зірками світового масштабу. І нехай навіть не встигли опублікувати всі кадри з безлічі фотозон, уже мріємо про те, якими будуть наступні WHITE NIGHTS!

Фото: Максим Клименко, Илля Колотій

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